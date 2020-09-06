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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Jauns

Hair ClipperSeries 9000

HC9722/15

4.5

| (285) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Maksimāla stila brīvība

Izbaudiet precīzu un pārliecinošu matu griezumu ar 28 garuma iestatījumiem un pašuzasinošiem titāna asmeņiem. Izveidojiet vienmērīgu pakāpenisko griezumu ar mūsu instrumentiem precīzam pakāpeniskam griezumam un mājās kontrolējiet matu griešanu profesionālā līmenī, izmantojot šo daudzpusīgo Philips friziera piederumu komplektu.

Skatīt visas priekšrocības

Precīzas līnijas, viegli izveidojami pakāpeniskie griezumi un gludi griezumi

Maksimāla stila brīvība

  • Pašuzasinoši titāna asmeņi

  • 28 garuma iestatījumi

  • PowerAdapt sensors

  • Trim and Flow

Pielāgojiet savu izskatu ar 28 regulējamiem garumiem

Pielāgojiet savu izskatu ar 28 regulējamiem garumiem

Veidojiet savu stilu, izmantojot 28 garuma iestatījumus ik pa 1 mm. Trīs pielāgojamas ķemmes diapazonā no 2 līdz 28 mm pilnībā kontrolēs jebkura stila izveidi, bet, noņemot ķemmi, iegūsiet gludu 0,5 mm griezumu. Pārliecinoša, personalizēta matu griešana, kas pa spēkam katram.

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Mūsu pašasinošie titāna asmeņi paliek asi katrā lietošanas reizē, sniedzot konsekventus rezultātus, uz kuriem var paļauties. Ar matu griešanas mašīnu jūs bez pūlēm iegūsiet vienmērīgu matu griezumu, kas palīdzēs uzturēt jūsu stilu bez kompromisiem.

Jūsu ērtībai komplektā ir iekļauti 4 rīki matu veidošanai

Jūsu ērtībai komplektā ir iekļauti 4 rīki matu veidošanai

4 priekšmetu friziera piederumu komplekts nodrošina visu nepieciešamo ērtai matu griešanai mājās. Komplektā ietilpst šķēres, ķemme, friziera apmetnis un matu sprādzes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

285

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

06/09/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums

Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Izmantošanas datums 2019-08-06

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Izmantošanas datums 2019-08-06

12/11/2018

Latvija

Latvija

Ērta ierīce!

Ērta ierīce,ļoti labas funkcijas,Griešanas asmeņi izcili!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

29/10/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki plaukų kirpimo mašinėlė

Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

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