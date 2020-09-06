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19
d
Dienas
17
h
Stundas
28
m
Minūtes
46
s
Sekundes
Jauns
Maksimāla stila brīvība
Izbaudiet precīzu un pārliecinošu matu griezumu ar 28 garuma iestatījumiem un pašuzasinošiem titāna asmeņiem. Izveidojiet vienmērīgu pakāpenisko griezumu ar mūsu instrumentiem precīzam pakāpeniskam griezumam un mājās kontrolējiet matu griešanu profesionālā līmenī, izmantojot šo daudzpusīgo Philips friziera piederumu komplektu.
Pašuzasinoši titāna asmeņi
28 garuma iestatījumi
PowerAdapt sensors
Trim and Flow
Veidojiet savu stilu, izmantojot 28 garuma iestatījumus ik pa 1 mm. Trīs pielāgojamas ķemmes diapazonā no 2 līdz 28 mm pilnībā kontrolēs jebkura stila izveidi, bet, noņemot ķemmi, iegūsiet gludu 0,5 mm griezumu. Pārliecinoša, personalizēta matu griešana, kas pa spēkam katram.
Mūsu pašasinošie titāna asmeņi paliek asi katrā lietošanas reizē, sniedzot konsekventus rezultātus, uz kuriem var paļauties. Ar matu griešanas mašīnu jūs bez pūlēm iegūsiet vienmērīgu matu griezumu, kas palīdzēs uzturēt jūsu stilu bez kompromisiem.
4 priekšmetu friziera piederumu komplekts nodrošina visu nepieciešamo ērtai matu griešanai mājās. Komplektā ietilpst šķēres, ķemme, friziera apmetnis un matu sprādzes.
4.5
no 5
285
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Izmantošanas datums 2019-08-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Izmantošanas datums 2019-08-06
Māriss
12/11/2018
Latvija
Ērta ierīce!
Ērta ierīce,ļoti labas funkcijas,Griešanas asmeņi izcili!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Salīdzinot ar profesionālu frizieri.
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