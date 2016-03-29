30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu
Izmantojot šīs stilīgās Philips tējkannas HD4676/40 unikālo vienas tasītes indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādējādi varat ietaupīt līdz pat 66% enerģijas un samazināt ietekmi uz vidi.
1,0 l, 2400 W
1 tasītes indikators
Balta/lavandas
Atverams vāks
Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 66% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.
Philips tējkannas nerūsējošā tērauda apslēptais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vieglu tīrīšanu.
Dubults pretaizkaļķošanās filtrs tīrākam ūdenim un tīrākai tējkannai.
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik
mama30
08/03/2015
Polska
Ekologiczny,jedyny taki :)
Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik