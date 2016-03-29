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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

Izbeigta ražošana

Viva CollectionTējkanna

HD4676/40

5

| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu

Izmantojot šīs stilīgās Philips tējkannas HD4676/40 unikālo vienas tasītes indikatoru, varat uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu. Tādējādi varat ietaupīt līdz pat 66% enerģijas un samazināt ietekmi uz vidi.

Skatīt visas priekšrocības

Šī tējkanna ietaupa līdz 66 % enerģijas

Vāriet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu

  • 1,0 l, 2400 W

  • 1 tasītes indikators

  • Balta/lavandas

  • Atverams vāks

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Vienas krūzes ūdens līm. ind. ļauj uzvārīt vajadzīgo ūdens daudzumu

Precīzi var uzvārīt nepieciešamo ūdens daudzumu, tādēļ par 66% tiek ietaupīta enerģija un ūdens, nodrošinot ekoloģiskāku lietošanu.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Philips tējkannas nerūsējošā tērauda apslēptais elements nodrošina ātru uzvārīšanu un vieglu tīrīšanu.

Dubults pretaizkaļķošanās filtrs tīrākam ūdenim

Dubults pretaizkaļķošanās filtrs tīrākam ūdenim

Dubults pretaizkaļķošanās filtrs tīrākam ūdenim un tīrākai tējkannai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik

08/03/2015

Polska

Polska

Ekologiczny,jedyny taki :)

Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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