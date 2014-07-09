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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
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  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Izbeigta ražošana

Tējkanna

HD4680/55

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

Vai nebūtu lieliski, ja ūdeni varētu uzvārīt dažu sekunžu laikā un tējkannu varētu viegli iztīrīt? Plakanais sildelements nodrošina ātru ūdens uzvārīšanu, un tas ir viegli tīrāms. Izmantojot mazgājamo pretkatlakmens filtru, ūdens ir tīrāks, un līdz ar to tādi ir arī dzērieni.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs, viegli tīrāms un plakans sildelements

Ātra un vienkārša ūdens vārīšana

  • 1,0 l, 2400 W

  • Ūdens līmeņa indikators

  • Balts/oranžs

  • Atverams vāks

Atkaļķošanas filtrs nodrošina tīru ūdeni

Atkaļķošanas filtrs nodrošina tīru ūdeni

Izņemamais atkaļķošanas filtrs nodrošina, ka tasītē ielietais ūdens ir tīrs.

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Plakans sildelements ātrai uzvārīšanai un vieglai tīrīšanai

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu

Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Idealny dla 1-2 osób

Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Újból megvenném!

Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Vízforraló

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Vízforraló

06/04/2016

Polska

Polska

Dobry

Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā