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Izbeigta ražošana
Ātra un vienkārša ūdens vārīšana
Vai nebūtu lieliski, ja ūdeni varētu uzvārīt dažu sekunžu laikā un tējkannu varētu viegli iztīrīt? Plakanais sildelements nodrošina ātru ūdens uzvārīšanu, un tas ir viegli tīrāms. Izmantojot mazgājamo pretkatlakmens filtru, ūdens ir tīrāks, un līdz ar to tādi ir arī dzērieni.
1,0 l, 2400 W
Ūdens līmeņa indikators
Balts/oranžs
Atverams vāks
Izņemamais atkaļķošanas filtrs nodrošina, ka tasītē ielietais ūdens ir tīrs.
Atverams vāks ar lielu atvēruma leņķi atvieglo uzpildi un tīrīšanu, kā arī novērš saskari ar tvaiku.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Vízforraló
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chojrak
06/04/2016
Polska
Dobry
Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD4680/55 Czajnik