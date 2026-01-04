30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
HD5850/90
Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
Īpaši plāns un stilīgs dizains, lai ērti pagatavotu visdažādākos ēdienus. Sākot ar gatavošanu pie plīts un beidzot ar fondī baudīšanu pie galda – Philips 5000. sērijas indukcijas plīts piedāvā 10 sildīšanas līmeņus līdz 2000 W un 8 iestatījumus daudzveidīgai gatavošanai.
Jaudīgs sniegums ar sildīšanas līmeņiem līdz 2000 W
Ātra uzstādīšana, vienkārša gatavošana, viegla tīrīšana.
Daudzveidīga gatavošana: 8 iestatījumi, sākot no vārīšanas līdz apcepšanai
Drošāka virtuve ar automātisko izslēgšanos un bērnu drošības slēdzi
Gatavo kā vēlies, pateicoties stabilai veiktspējai izsmalcinātā, tikai 41 mm plānā dizainā
Vienkārši pievieno indukcijas plīti strāvai, lai sāktu gatavot!
Neierobežota daudzpusība ar 10 sildīšanas līmeņiem – ideāli piemērota visam, sākot no sildīšanas līdz ātrai apcepšanai augstā temperatūrā.
Atsauksmes