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  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana
  • Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana

5000. sērijas indukcijas plītsPhilips 5000. sērijas indukcijas plīts

HD5850/90

Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana

Īpaši plāns un stilīgs dizains, lai ērti pagatavotu visdažādākos ēdienus. Sākot ar gatavošanu pie plīts un beidzot ar fondī baudīšanu pie galda – Philips 5000. sērijas indukcijas plīts piedāvā 10 sildīšanas līmeņus līdz 2000 W un 8 iestatījumus daudzveidīgai gatavošanai.

Skatīt visas priekšrocības

Elegants dizains, radīts nevainojamam sniegumam

Īpaši plāns un stilīgs dizains, jaudīga gatavošana

  • Jaudīgs sniegums ar sildīšanas līmeņiem līdz 2000 W

  • Ātra uzstādīšana, vienkārša gatavošana, viegla tīrīšana.

  • Daudzveidīga gatavošana: 8 iestatījumi, sākot no vārīšanas līdz apcepšanai

  • Drošāka virtuve ar automātisko izslēgšanos un bērnu drošības slēdzi

Izsmalcināts īpaši plāns dizains

Izsmalcināts īpaši plāns dizains

Gatavo kā vēlies, pateicoties stabilai veiktspējai izsmalcinātā, tikai 41 mm plānā dizainā

Tūlītēja uzstādīšana

Tūlītēja uzstādīšana

Vienkārši pievieno indukcijas plīti strāvai, lai sāktu gatavot!

Precīza kontrole no lēnas sautēšanas līdz apcepšanai ar 10 sildīšanas līmeņiem

Precīza kontrole no lēnas sautēšanas līdz apcepšanai ar 10 sildīšanas līmeņiem

Neierobežota daudzpusība ar 10 sildīšanas līmeņiem – ideāli piemērota visam, sākot no sildīšanas līdz ātrai apcepšanai augstā temperatūrā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.