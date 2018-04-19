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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
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  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Izbeigta ražošana

IntenseKafijas automāts

HD7685/90

4.1

| (29) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu

Tieši tāda kafija, kādu vēlies

Patentētais intensitātes slēdzis ļauj iestatīt, kā ūdens plūst cauri kafijas aparātam: plašāks ūdens sadales iestatījums nodrošina vienmērīgu, vājāku kafijas garšu, bet šaurāka sadale ļauj pagatavot stipru, intensīvu kafiju.

Skatīt visas priekšrocības

Vāja līdz stipra kafija, izmantojot intensitātes slēdzi

Tieši tāda kafija, kādu vēlies

  • Ar stikla krūzi

  • Ar garšas pastiprināšanas slēdzi

  • Melna

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Aromāta maisītājs liek kafijai cirkulēt, lai iegūtu vislabāko garšu

Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Intensitātes slēdzis, lai gatavotu no vājas līdz stiprai kafijai

Intensitātes slēdzis, lai gatavotu no vājas līdz stiprai kafijai

Patentētais intensitātes slēdzis ļauj iestatīt, kā ūdens plūst cauri kafijas automātam: plašāks ūdens sadales iestatījums nodrošina vienmērīgu, vājāku kafijas garšu, bet šaurāka sadale ļauj pagatavot stipru, intensīvu kafiju.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

29

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

19/04/2018

Latvija

Latvija

Ļoti labs mājas virtuvē.

Ģimenē sen par šo bijām sapņojuši.Kafija sanāk tāda,kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

04/09/2015

Latvija

Latvija

misters lieliskais

šito štellīti gan es kādreiz nopirkšu,...ļoti garšo kafija.Un šajā izpildījumā viņa varētu būt laba.....

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts

06/06/2023

Lietuva

Lietuva

Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu

Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā