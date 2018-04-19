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Izbeigta ražošana
Tieši tāda kafija, kādu vēlies
Patentētais intensitātes slēdzis ļauj iestatīt, kā ūdens plūst cauri kafijas aparātam: plašāks ūdens sadales iestatījums nodrošina vienmērīgu, vājāku kafijas garšu, bet šaurāka sadale ļauj pagatavot stipru, intensīvu kafiju.
Ar stikla krūzi
Ar garšas pastiprināšanas slēdzi
Melna
Šī viedā sprausla liek krūzē vienmērīgi cirkulēt ieplūstošajai kafijai optimālam un nemainīgam aromātam no pirmās līdz pēdējai krūzītei.
Patentētais intensitātes slēdzis ļauj iestatīt, kā ūdens plūst cauri kafijas automātam: plašāks ūdens sadales iestatījums nodrošina vienmērīgu, vājāku kafijas garšu, bet šaurāka sadale ļauj pagatavot stipru, intensīvu kafiju.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
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4.1
no 5
29
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Mazais68
19/04/2018
Latvija
Ļoti labs mājas virtuvē.
Ģimenē sen par šo bijām sapņojuši.Kafija sanāk tāda,kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
linitis
04/09/2015
Latvija
misters lieliskais
šito štellīti gan es kādreiz nopirkšu,...ļoti garšo kafija.Un šajā izpildījumā viņa varētu būt laba.....
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7762/00 kafijas aparāts
snupis4
06/06/2023
Lietuva
Gaminys yra geras jokių pretenzijų neturiu
Todėl kad patiko, nereikia atskirai malti kavos ir kava visada šviežia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Grind & Brew HD7767/00 Kavos aparatas su lašų filtru, 1,2 l