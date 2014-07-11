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  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša
  • Lieliska tvaicēta ēdiena garša

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTvaicētājs

HD9115/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Lieliska tvaicēta ēdiena garša

Tvaicējiet ar katram ēdienam vislabākajiem iestatījumiem.

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Ar garšas pastiprinātāju

Lieliska tvaicēta ēdiena garša

  • 5 l, 900 W

  • Manuāls taimeris

  • Garšas pastiprinātājs, zupas/rīsu bļoda

  • Plastmasa, balta/bēša

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Garšas pastiprinātājs uzlabo garšu ar gardiem garšaugiem un garšvielām

Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar garšaugiem un garšvielām, tvaicēšanas laikā panākot vēl labāku garšu. Gluži vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums liek izdalīties neatvairāmajam garšaugu un garšvielu aromātam, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.

Veselīga tvaicēšana ēdienā saglabā barības vielas

Veselīga tvaicēšana ēdienā saglabā barības vielas

Ēdiena pagatavošanas taimeris zivīm, dārzeņiem, rīsiem un tamlīdzīgi

Ēdiena pagatavošanas taimeris zivīm, dārzeņiem, rīsiem un tamlīdzīgi

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Daily Collection HD9115/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Daily Collection HD9115/00

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.