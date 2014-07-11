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Lieliska tvaicēta ēdiena garša
Tvaicējiet ar katram ēdienam vislabākajiem iestatījumiem.
5 l, 900 W
Manuāls taimeris
Garšas pastiprinātājs, zupas/rīsu bļoda
Plastmasa, balta/bēša
Unikālais Philips tvaicētāja garšas pastiprinātājs uzlabo ēdiena aromātu ar garšaugiem un garšvielām, tvaicēšanas laikā panākot vēl labāku garšu. Gluži vienkārši iepildiet savus mīļākos garšaugus un garšvielas garšas pastiprinātājā un ļaujiet tvaikam izdarīt pārējo. Tvaika karstums liek izdalīties neatvairāmajam garšaugu un garšvielu aromātam, kas cieši iesūcas ēdienā un piešķir tam neatkārtojamu garšu.
5.0
no 5
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Apskats
100%
ieteica šo produktu
Viola88
11/07/2014
Polska
Rewelacja
Posiadam parowar dopiero drugi dzień wiec za wiele napisac nie mogę, ale na tą chwilę jestem bardzo zadowolona:) Łatwo, szybko i wygodnie można przygotowac pyszne i zdrowe potrawy :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Daily Collection HD9115/00
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Parowar Daily Collection HD9115/00