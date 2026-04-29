ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Daily Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Daily CollectionTējkanna

HD9300/90

Daily Collection Tējkanna

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/90 - English (US)

  • PDF fails, 934.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF fails, 1.4 MB
  • 10 March 2024

Problēmu novēršana