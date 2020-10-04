30 dienu atgriešana
Ērti gan tējai, gan bērnu pārtikai
Lai izceltu dažādu dzērienu un sastāvdaļu labākās garšas īpatnības, tiem ir nepieciešama atšķirīga ūdens temperatūra. Šīs elegantās tējkannas pamatnē esošās pogas ar iepriekš izveidotiem iestatījumiem ļauj bez piepūles izvēlēties atbilstošo temperatūru.
Metāls
1,7 L
Vāks ar atsperi
Iepriekš iestatītie 40, 60, 80 un 100 °C temperatūras režīmi garantē, ka maisījums mazuļiem, tēja, šķīstošā kafija, zupa vai nūdeles būs pareizajā temperatūrā. Lai iegūtu izcili gardu dzērienu, vienmēr pārliecinies pie dzēriena ražotāja, kāda temperatūra ir jāizmanto.
Siltuma saglabāšanas funkcija uztur tējkannā esošo ūdeni izvēlētajā temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota uzvārīšana.
Parocīgie ūdens līmeņa indikatori, ieskaitot vienas krūzes indikatoru, nodrošinās, ka tiek uzvārīts tikai nepieciešamais ūdens daudzums, ietaupot gan enerģiju (viena krūze ūdens, 250 ml pret 1 L), gan ūdeni un palīdzot veidot labāku vidi.
4.7
no 5
103
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
KasparsC
04/10/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Izcilākā tējkanna, ja ir jaundzimušais
Tā kā mūsu dzīvē jau 2 mēnešus ir bērniņš, tad viennozīmīgi mēs kā vecāki varam teikt, ka šī ir izcilākā tējkanna šobrīd Latvijas tirgū ar savu brīnišķīgo cenu un praktiskumu. Tā kā jaundzimušajam ik pa laikam ir jādod piena maisījums, tad ir izcili tas, ka nepieciešamības gadījumā uzreiz vari uzspiest pogu ar 40 grādu atzīmi un tējkanna perfekti uzsilda ūdeni šajā nepieciešamajā temperatūrā un tādā veidā ļoti īsā laikā bērniņam var sagatavot nepieciešamo ēdienu. Turklāt ļoti noderīga ir funkcija Keep Warm jeb saglabā siltumu līdz 30 minūtēm. Patiešām funkcionāli un cenas ziņā izcils produkts !!! Varbūt gribētos vēl kādā citā tonī šo tējkannu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9359/90 Tējkanna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9359/90 Tējkanna
Vytas72
26/03/2025
Lietuva
Puikus virtuvės įrenginys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
marijamama1
24/03/2025
Lietuva
Labai patogus virdulys
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Neseniai įsigijau si metalinį virdulį ir esu be galo patenkintas! Virdulys greitai užverda vandenį, o jo elegantiškas dizainas puikiai dera su mano virtuve. Be to, jis labai patogus naudoti – ergonomiška rankena leidžia laikyti virdulį be jokio diskomforto. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkinio pasirinkimu!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma
Siltuma saglabāšanas funkcija 30 minūtes uztur ūdeni izvēlētajā temperatūrā, un tai ir ± 5 °C pielaide, izvēloties temperatūru zem 100 °C. Izvēloties 100 °C temperatūru, ūdens tiek uzturēts 90 °C-100 °C temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota uzvārīšana.
Par 25% lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna HD9320