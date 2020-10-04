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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance CollectionTējkanna

HD9359/90

4.7

| (103) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

Ērti gan tējai, gan bērnu pārtikai

Lai izceltu dažādu dzērienu un sastāvdaļu labākās garšas īpatnības, tiem ir nepieciešama atšķirīga ūdens temperatūra. Šīs elegantās tējkannas pamatnē esošās pogas ar iepriekš izveidotiem iestatījumiem ļauj bez piepūles izvēlēties atbilstošo temperatūru.

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Ar temp. regulēšanu un siltuma saglabāšanas funkciju

Ērti gan tējai, gan bērnu pārtikai

  • Metāls

  • 1,7 L

  • Vāks ar atsperi

4 pogas ar iepriekš iestatītu temperatūru dažādiem dzērieniem un sastāvdaļām

4 pogas ar iepriekš iestatītu temperatūru dažādiem dzērieniem un sastāvdaļām

Iepriekš iestatītie 40, 60, 80 un 100 °C temperatūras režīmi garantē, ka maisījums mazuļiem, tēja, šķīstošā kafija, zupa vai nūdeles būs pareizajā temperatūrā. Lai iegūtu izcili gardu dzērienu, vienmēr pārliecinies pie dzēriena ražotāja, kāda temperatūra ir jāizmanto.

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur ūdeni jūsu iestatītajā temperatūrā*

Siltuma saglabāšanas funkcija uztur tējkannā esošo ūdeni izvēlētajā temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota uzvārīšana.

Ietaupa par 69% vairāk enerģijas ar krūžu indikatoriem

Ietaupa par 69% vairāk enerģijas ar krūžu indikatoriem

Parocīgie ūdens līmeņa indikatori, ieskaitot vienas krūzes indikatoru, nodrošinās, ka tiek uzvārīts tikai nepieciešamais ūdens daudzums, ietaupot gan enerģiju (viena krūze ūdens, 250 ml pret 1 L), gan ūdeni un palīdzot veidot labāku vidi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

103

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

04/10/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Izcilākā tējkanna, ja ir jaundzimušais

Tā kā mūsu dzīvē jau 2 mēnešus ir bērniņš, tad viennozīmīgi mēs kā vecāki varam teikt, ka šī ir izcilākā tējkanna šobrīd Latvijas tirgū ar savu brīnišķīgo cenu un praktiskumu. Tā kā jaundzimušajam ik pa laikam ir jādod piena maisījums, tad ir izcili tas, ka nepieciešamības gadījumā uzreiz vari uzspiest pogu ar 40 grādu atzīmi un tējkanna perfekti uzsilda ūdeni šajā nepieciešamajā temperatūrā un tādā veidā ļoti īsā laikā bērniņam var sagatavot nepieciešamo ēdienu. Turklāt ļoti noderīga ir funkcija Keep Warm jeb saglabā siltumu līdz 30 minūtēm. Patiešām funkcionāli un cenas ziņā izcils produkts !!! Varbūt gribētos vēl kādā citā tonī šo tējkannu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9359/90 Tējkanna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HD9359/90 Tējkanna

26/03/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus virtuvės įrenginys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] *Atsiliepimas apie virdulį:* Jei ieškai patikimo virdulio, labai rekomenduoju būtent šį! Jis ne tik stilingas, bet ir turi temperatūros valdymą. Pastebėjau, kad vanduo ilgiau išlieka karštas. Tikrai verta!🤟🏻

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

24/03/2025

Lietuva

Lietuva

Labai patogus virdulys

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Neseniai įsigijau si metalinį virdulį ir esu be galo patenkintas! Virdulys greitai užverda vandenį, o jo elegantiškas dizainas puikiai dera su mano virtuve. Be to, jis labai patogus naudoti – ergonomiška rankena leidžia laikyti virdulį be jokio diskomforto. Tikrai džiaugiuosi šiuo pirkinio pasirinkimu!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

Šī atsauksme tika uzrakstīta par „Avance Collection“ HD9359/90 Metalinis virdulys – temp. valdymas, palaikoma šiluma

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Siltuma saglabāšanas funkcija 30 minūtes uztur ūdeni izvēlētajā temperatūrā, un tai ir ± 5 °C pielaide, izvēloties temperatūru zem 100 °C. Izvēloties 100 °C temperatūru, ūdens tiek uzturēts 90 °C-100 °C temperatūrā, lai nebūtu jāveic atkārtota uzvārīšana.

  2. Par 25% lielāka nekā parastā Philips metāla tējkanna HD9320