ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

Wake-up Light

HF3520/01

1 godalga

Pamostieties dabiski

Saullēkta iedvesmotā Philips Wake-up Light izmanto unikālu gaismas terapijas un skaņas kombināciju, lai pamodinātu jūs dabiskā ceļā. Rīta gaismas krāsa mainās no maigiem ausmas sārtajiem toņiem līdz silti oranžiem un pēc tam - spilgti dzeltenai gaismai.

Skatīt visas priekšrocības

ar Wake-up Light un krāsainu saullēktu

Pamostieties dabiski

  • Krāsaina saullēkta simulācija

  • 5 dabas skaņas

  • FM radio un lasīšanas lampiņa

  • Snauda ar pieskārienu

Krāsaina saullēkta simulācija palīdz dabiski pamosties

Krāsaina saullēkta simulācija palīdz dabiski pamosties

Saullēktu imitējošs apgaismojums - gaisma pakāpeniski palielina intensitāti 30 minūšu laikā no neuzkrītoša rīta sārtuma līdz oranžai, līdz jūsu istaba ir piepildīta ar spilgti dzeltenu gaismu. Šis gaismas pakāpes maiņas process veicina jūsu ķermeņa dabisku atmošanos. Brīdī, kad gaisma ir piepildījusi telpu, jūsu izvēlētā dabas skaņa papildina atmošanās pieredzi, sagatavojot jūs nākamajai dienai.

Izvēle no 5 atšķirīgām dabas skaņām

Izvēle no 5 atšķirīgām dabas skaņām

Jūsu iestatītajā atmošanās laikā tiks atskaņota dabas skaņa, lai papildinātu atmošanās procedūru un nodrošinātu, ka pamostaties. Izvēlētā skaņa pakāpeniski kļūst skaļāka, līdz jūsu izvēlētajam līmenim pusotras minūtes laikā. Jūsu izvēlei pieejamas piecas dabas skaņas: putni mežā, Buda, joga, okeāna viļņi un Nepālas bļodas.

FM radio ļauj atmosties, klausoties iecienīto radiopārraidi

FM radio ļauj atmosties, klausoties iecienīto radiopārraidi

Klausieties savu iecienīto radiopārraidi atmošanās brīdī

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-612375 attēls

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā