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Izbeigta ražošana
HF3520/01
Pamostieties dabiski
Saullēkta iedvesmotā Philips Wake-up Light izmanto unikālu gaismas terapijas un skaņas kombināciju, lai pamodinātu jūs dabiskā ceļā. Rīta gaismas krāsa mainās no maigiem ausmas sārtajiem toņiem līdz silti oranžiem un pēc tam - spilgti dzeltenai gaismai.
Krāsaina saullēkta simulācija
5 dabas skaņas
FM radio un lasīšanas lampiņa
Snauda ar pieskārienu
Saullēktu imitējošs apgaismojums - gaisma pakāpeniski palielina intensitāti 30 minūšu laikā no neuzkrītoša rīta sārtuma līdz oranžai, līdz jūsu istaba ir piepildīta ar spilgti dzeltenu gaismu. Šis gaismas pakāpes maiņas process veicina jūsu ķermeņa dabisku atmošanos. Brīdī, kad gaisma ir piepildījusi telpu, jūsu izvēlētā dabas skaņa papildina atmošanās pieredzi, sagatavojot jūs nākamajai dienai.
Jūsu iestatītajā atmošanās laikā tiks atskaņota dabas skaņa, lai papildinātu atmošanās procedūru un nodrošinātu, ka pamostaties. Izvēlētā skaņa pakāpeniski kļūst skaļāka, līdz jūsu izvēlētajam līmenim pusotras minūtes laikā. Jūsu izvēlei pieejamas piecas dabas skaņas: putni mežā, Buda, joga, okeāna viļņi un Nepālas bļodas.
Klausieties savu iecienīto radiopārraidi atmošanās brīdī
Godalgas
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