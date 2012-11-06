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  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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Izbeigta ražošana

SalonMultistylistMulti–Styler

HP4696/10

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Radošas frizūras, pastāvīgas rūpes

Vēlaties uzskaitīt veidus, kā iegūt lieliskas frizūras? Matu fēnam SalonMultistylist 8 in 1 (astoņi vienā) ir astoņi daudzveidīgi keramiski veidošanas piederumi. Šis matu fēns ir lieliski piemērots, jums zināmo frizūru izveidošanai... Un vēl vairāk.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

SalonSuper matu ieveidotājs

Radošas frizūras, pastāvīgas rūpes

Keramiskās plāksnes nodrošina vieglu taisnošanu un mirdzošus matus

Keramiskās plāksnes nodrošina vieglu taisnošanu un mirdzošus matus

Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks gludums un izturība, tādēļ tas ir viens no labākajiem materiāliem matu taisnošanas plāksnēm. Plāksnes bez piepūles slīd pa matiem, nodrošinot nevainojamu matu mirdzumu.

Matu taisnotāja uzgalis skaistu un gludu matu veidošanai

Keramiskās plātnes bez piepūles slīd cauri matiem, veidojot nevainojami taisnus un mirdzošus matus.

Uzliekamā suka papildu kuplumam un viļņainiem matiem

Uzliekamā suka papildu kuplumam un viļņainiem matiem

Šo piederumu var viegli uzlikt uz uzgaļa un piešķirt matiem papildu kuplumu, kā arī veidot skaistus viļņotu matu sakārtojumus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/11/2012

Polska

Polska

Świetny produkt

Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā