30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Radošas frizūras, pastāvīgas rūpes
Vēlaties uzskaitīt veidus, kā iegūt lieliskas frizūras? Matu fēnam SalonMultistylist 8 in 1 (astoņi vienā) ir astoņi daudzveidīgi keramiski veidošanas piederumi. Šis matu fēns ir lieliski piemērots, jums zināmo frizūru izveidošanai... Un vēl vairāk.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
Keramikai ir raksturīgs mikroskopisks gludums un izturība, tādēļ tas ir viens no labākajiem materiāliem matu taisnošanas plāksnēm. Plāksnes bez piepūles slīd pa matiem, nodrošinot nevainojamu matu mirdzumu.
Keramiskās plātnes bez piepūles slīd cauri matiem, veidojot nevainojami taisnus un mirdzošus matus.
Šo piederumu var viegli uzlikt uz uzgaļa un piešķirt matiem papildu kuplumu, kā arī veidot skaistus viļņotu matu sakārtojumus.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Ruda109
06/11/2012
Polska
Świetny produkt
Nad lokówką zastanawiałam się dłuższy czas, po zakupie tej wiedziałam, że to strzał w 10 - dzięki niej mogę bez problemu wyczarować burzę loczków, czy też spokojne, łagodne fale. Wymienne końcówki są łatwe w obsłudze. Lokówka szybko się narzewa, jest funkcjonalna, łatwo się nią operuje. Na plus zasługuje również długi kabel. Jednym słowem polecam wszystkim.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler