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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls

Izbeigta ražošana

SalonDry TravelCeļojumu fēns

HP4829/00

5

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Profesionāls rezultāts jebkurā vietā

2000 W SalonDry Travel ir viss, kas jums nepieciešams, lai iegūtu vēlamo profesionāla līmeņa rezultātu, lai kur arī jūs dotos.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

SalonDry Travel matu fēns

Profesionāls rezultāts jebkurā vietā

  • 2000 W

  • Lokāms

  • Divējāds spriegums

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Profesionālā jauda – 2000 W – sniedz izcilu matu sakārtojumu

Šis 2000 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.

Divi pielāgojami ātrumi saudzīgai žāvēšanai

Divi pielāgojami ātrumi saudzīgai žāvēšanai

Saudzīga žāvēšana ar 2 pielāgojamiem ātruma iestatījumiem

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Būtiska profesionāla līmeņa funkcija matu ieveidotājiem. Vēsā gaisa plūsmas poga nodrošina intensīvu vēsā gaisa pūsmu. Tā tiek izmantota pēc ieveidošanas, lai pabeigtu stila izveidi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Plusi

так, дуже надійний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Izmantošanas datums 2018-08-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Izmantošanas datums 2018-08-20

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

01/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей

Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā