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Profesionāls rezultāts jebkurā vietā
2000 W SalonDry Travel ir viss, kas jums nepieciešams, lai iegūtu vēlamo profesionāla līmeņa rezultātu, lai kur arī jūs dotos.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
2000 W
Lokāms
Divējāds spriegums
Šis 2000 W profesionālais matu fēns rada spēcīgu gaisa plūsmu. Panāktais jaudas un ātruma apvienojums matu žāvēšanu un ieveidošanu padara ātrāku un vienkāršāku.
Saudzīga žāvēšana ar 2 pielāgojamiem ātruma iestatījumiem
Būtiska profesionāla līmeņa funkcija matu ieveidotājiem. Vēsā gaisa plūsmas poga nodrošina intensīvu vēsā gaisa pūsmu. Tā tiek izmantota pēc ieveidošanas, lai pabeigtu stila izveidi.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Plusi
так, дуже надійний
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Izmantošanas datums 2018-08-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Izmantošanas datums 2018-08-20
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Наталія07
01/11/2019
Україна
Цей продукт компактний та функціональний, підходить для подорожей
Феном користуюся кожного дня вже 6-ть років! Мене він повністю влаштовуе як по дизайну, так і по функціям, має складну ручку, що дуже економить місце в валізі під час подорожей! На відміну від інших моделей які підходять для подорожей, він має велику потужність, 2 режими скорості, а також подачу холодного та гарячого повітря, що дає змогу швидко та зручно зробити зачіску.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer