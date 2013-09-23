30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
22
d
Dienas
09
h
Stundas
06
m
Minūtes
59
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Izbaudiet satīna pieskārienu.
Philips SatinSoft epilators ar ādas kopšanas sistēmu aizsargā ādu pret plēšanu un uzlabo higiēnu. Mitra un sausa lietošana ērtai izmantošanai, mazgājoties dušā. Ietverts jutīgo zonu uzgalis.
Ādas kopšanas sistēma
Mitrai un sausai skūšanai
Unikāla Philips konstrukcija, kurā ietverti pretalerģiski sari optimālai higiēnai, ideāli piemērots rokas formai optimālai lietošanai visos apstākļos, turklāt var izmantot mitrajā un sausajā tīrīšanā.
Liegi vibrējošais masāžas elements stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kasia7kk
23/09/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że depilacja jest nawet przyjemna.
Od kiedy stosuję depilator Philips depilacja jest dla mnie przyjemnym obowiązkiem. Produkt nie ciągnie skóry, nie mam podrażnień. Mógłby jednak być dokładniejszy.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6521/01 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6521/01 Epilator
Kasia7kk
26/08/2013
Polska
Dzięki temu produktowi depilacja jest nawet przyjemna.
Depilacja nie boli, nie mam podrażnień, ale mógłby być bardziej dokładny, bo niestety zostawia dużo włosków, co wymusza poprawki.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6521/01 Epilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6521/01 Epilator