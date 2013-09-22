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Sekundes
Izbeigta ražošana
Izbaudiet satīna pieskārienu.
Philips SatinSoft epilators ar ādas kopšanas sistēmu aizsargā ādu pret vilkšanu un uzlabo higiēnu. Mitra un sausa lietošana ērtai izmantošanai, mazgājoties dušā. Ietverta skūšanas galviņa ar apgriešanas ķemmi.
Ādas kopšanas sistēma
Mitrai un sausai skūšanai
Skūšanas galviņa
Unikāla Philips konstrukcija, kurā ietverti pretalerģiski sari optimālai higiēnai, ideāli piemērots rokas formai optimālai lietošanai visos apstākļos, turklāt var izmantot mitrajā un sausajā tīrīšanā.
Liegi vibrējošais masāžas elements stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.
4.6
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator