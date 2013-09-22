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Izbeigta ražošana

SatinSoftEpilators

HP6522/01

4.6

| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet satīna pieskārienu.

Philips SatinSoft epilators ar ādas kopšanas sistēmu aizsargā ādu pret vilkšanu un uzlabo higiēnu. Mitra un sausa lietošana ērtai izmantošanai, mazgājoties dušā. Ietverta skūšanas galviņa ar apgriešanas ķemmi.

Skatīt visas priekšrocības

Epilators ar Skin Perfect sistēmu

Izbaudiet satīna pieskārienu.

  • Ādas kopšanas sistēma

  • Mitrai un sausai skūšanai

  • Skūšanas galviņa

Pīlinga birstīte, lai padarītu ādu spilgtāku.

Pīlinga birstīte, lai padarītu ādu spilgtāku.

Unikāla Philips konstrukcija, kurā ietverti pretalerģiski sari optimālai higiēnai, ideāli piemērots rokas formai optimālai lietošanai visos apstākļos, turklāt var izmantot mitrajā un sausajā tīrīšanā.

Vibrējošs masāžas elements stimulē jūsu ādu

Vibrējošs masāžas elements stimulē jūsu ādu

Liegi vibrējošais masāžas elements stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Maigās izraušanas diski izrauj matiņus nestiepjot ādu.

Šim epilatoram ir maigās izraušanas diski, kas izrauj matiņus, nestiepjot ādu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.6

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinSoft HP6522/01 Depilator

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