30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts
Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!
Precizitātes modelis
Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā
Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu
Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat plānākos, smalkākos matiņus.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/20 Depilator