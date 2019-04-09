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Izbeigta ražošana

SatinPerfectEpilators

HP6574/00

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

Epilatora SatinPerfect īpaši platā galviņa un strukturētie keramiskie diski vienā kustībā izrauj vairāk matiņu, nodrošinot izcilu epilāciju. Kurš gan nevēlas ādu bez matiņiem, kas saglabājas līdz pat četrām nedēļām?! Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts!

Skatīt visas priekšrocības

Gludas kājas minūšu laikā, ilglaicīgs efekts

  • Precizitātes modelis

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa ar vienu kustību izrauj vairāk matiņu

Īpaši platā galviņa vienā kustībā satver un izrauj vairāk matiņu, nodrošinot ilglaicīgu un sevišķi gludu rezultātu dažu minūšu laikā

Vibrējošs masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu

Liegi vibrējošais masāžas uzgalis stimulē un nomierina ādu, padarot epilācijas procesu patīkamu

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat vissmalkākos matiņus

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat vissmalkākos matiņus

Integrētā gaismiņa ļauj saskatīt pat plānākos, smalkākos matiņus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.

Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/20 Depilator

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SatinPerfect HP6574/20 Depilator

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