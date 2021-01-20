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Izbeigta ražošana

ThermoProtect IonicMatu fēns

HP8234/10

4.9

| (235) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect

Aizsargājiet savus matus, vienlaikus iegūstot ātrus žāvēšanas rezultātus. Vairāki ātruma un temperatūras iestatījumi nodrošina nepieciešamo plūsmu. Ietverts ThermoProtect ātrai žāvēšanai ar konstantu kopšanas temperatūru un apstrāde ar joniem mirdzošiem matiem, kas nesprogojas.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

ar 14 mm ieveidošanas uzgali.

Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect

  • 2100 W

  • ThermoProtect iestatījums

  • Jonu iedarbība

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Vēsā gaisa plūsma ieveido jūsu matus

Svarīgā profesionālā matu ieveidotāju funkcija. Vēsās gaisa plūsmas poga nodrošina intensīvu vēsā gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas, lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

1,8 metri elektrības vads

1,8 metri elektrības vads

Ērta lietošana, pateicoties 1,8 m garam elektrības vadam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

235

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3

20/01/2021

Latvija

Latvija

labs produkts

Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Izmantošanas datums 2019-12-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Izmantošanas datums 2019-12-20

11/12/2019

Latvija

Latvija

Lielisks produkts par pieejamu cenu

Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Izmantošanas datums 2018-11-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Izmantošanas datums 2018-11-11

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Plaukų džiovintuvas

Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā