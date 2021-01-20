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Izbeigta ražošana
Izžāvē matus ātri saudzējošā temperatūrā ar ThermoProtect
Aizsargājiet savus matus, vienlaikus iegūstot ātrus žāvēšanas rezultātus. Vairāki ātruma un temperatūras iestatījumi nodrošina nepieciešamo plūsmu. Ietverts ThermoProtect ātrai žāvēšanai ar konstantu kopšanas temperatūru un apstrāde ar joniem mirdzošiem matiem, kas nesprogojas.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
2100 W
ThermoProtect iestatījums
Jonu iedarbība
Svarīgā profesionālā matu ieveidotāju funkcija. Vēsās gaisa plūsmas poga nodrošina intensīvu vēsā gaisa plūsmu. To lieto pēc matu ieveidošanas, lai pabeigtu un nostiprinātu frizūru.
Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Ērta lietošana, pateicoties 1,8 m garam elektrības vadam.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
235
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
sandra 45
20/01/2021
Latvija
labs produkts
Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Izmantošanas datums 2019-12-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Izmantošanas datums 2019-12-20
IngaTa
11/12/2019
Latvija
Lielisks produkts par pieejamu cenu
Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Izmantošanas datums 2018-11-11
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Izmantošanas datums 2018-11-11
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Plaukų džiovintuvas
Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas