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Izbeigta ražošana
HP8297/00
Dabiski gludi un kupli
Izmantojot šo Philips veidotāju, varat izveidot dabisku, taisnu un atbilstoša kupluma matu sakārtojumu. Ātri, saudzīgi un viegli.
Lieliskā nostiepšanas kontrole nodrošina atbilstošu nostiepumu starp keramiskajām plātnēm un matiem, līdz ar to jūs varat izveidot burvīgu taisnu matu sakārtojumu, kas akcentē matu dabisko kuplumu.
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Digitālie temperatūras iestatījumi atvieglo ātru vajadzīgās funkcijas izvēli vai ieveidošanas temperatūras regulēšanu, izmantojot digitālo displeju. Tas sniedz iespēju izvēlēties atbilstošāko temperatūru konkrētajiem matiem un frizūrai. Rezultāts ir perfekts matu sakārtojums ar vienu pogas skārienu.
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