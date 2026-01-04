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Izbeigta ražošana

Matu taisnotājs

HP8297/00

Dabiski gludi un kupli

Izmantojot šo Philips veidotāju, varat izveidot dabisku, taisnu un atbilstoša kupluma matu sakārtojumu. Ātri, saudzīgi un viegli.

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Dabisku taisnu matu veidotājs

Dabiski gludi un kupli

Lieliskā nostiepšanas kontrole ļauj veidot dabīga apjoma frizūras

Lieliskā nostiepšanas kontrole ļauj veidot dabīga apjoma frizūras

Lieliskā nostiepšanas kontrole nodrošina atbilstošu nostiepumu starp keramiskajām plātnēm un matiem, līdz ar to jūs varat izveidot burvīgu taisnu matu sakārtojumu, kas akcentē matu dabisko kuplumu.

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

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Digitāli temperatūras iestatījumi īpaši gludai frizūrai jebkura tipa matiem

Digitāli temperatūras iestatījumi īpaši gludai frizūrai jebkura tipa matiem

Digitālie temperatūras iestatījumi atvieglo ātru vajadzīgās funkcijas izvēli vai ieveidošanas temperatūras regulēšanu, izmantojot digitālo displeju. Tas sniedz iespēju izvēlēties atbilstošāko temperatūru konkrētajiem matiem un frizūrai. Rezultāts ir perfekts matu sakārtojums ar vienu pogas skārienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā