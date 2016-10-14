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Sekundes
Izbeigta ražošana
Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
Garas turmalīna keramikas plātnes, kas īpaši izstrādātas vieglai un ātrai ieveidošanai.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
Turmalīna keramikas pārklājums
100 mm garas plātnes
Ieveidošanas temperatūra 210 °C
Turmalīna keramikas plātnes viegli slīd caur matiem, padarot tos mirdzošus un bez sprogām.
Garākām 100 mm plātnēm ir labāka saskarsme ar matiem, lai palīdzētu jums sasniegt perfektus taisnošanas rezultātus vieglāk un ātrāk.
Šāda augsta temperatūra ļauj mainīt matu stilu, sasniedzot vēlamo izskatu.
5.0
no 5
20
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ilona37
14/10/2016
Latvija
Verificēts pircējs
ļoti ērts,atri uzsildas
ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Matu taisnotājs
Светик3103
29/10/2021
Україна
Лучший сталер за все время!
Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!
Plusi
На все сто процентов!
Mīnusi
нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2019-10-29
Artemss
26/10/2021
Україна
Виріб добре виконує свої функції
Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.
Plusi
Якість
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся
Date of Use 2020-10-26