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  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles
  • Gludi un spīdīgi mati bez piepūles

Izbeigta ražošana

EssentialMatu taisnotājs

HP8321/00

5

| (20) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Gludi un spīdīgi mati bez piepūles

Garas turmalīna keramikas plātnes, kas īpaši izstrādātas vieglai un ātrai ieveidošanai.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Gludi un spīdīgi mati bez piepūles

  • Turmalīna keramikas pārklājums

  • 100 mm garas plātnes

  • Ieveidošanas temperatūra 210 °C

Turmalīna keramikas plātnes

Turmalīna keramikas plātnes

Turmalīna keramikas plātnes viegli slīd caur matiem, padarot tos mirdzošus un bez sprogām.

100 mm garas plātnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

100 mm garas plātnes ātrai un vienkāršai taisnošanai

Garākām 100 mm plātnēm ir labāka saskarsme ar matiem, lai palīdzētu jums sasniegt perfektus taisnošanas rezultātus vieglāk un ātrāk.

Ieveidošanas temperatūra 210 °C gludam stilam

Ieveidošanas temperatūra 210 °C gludam stilam

Šāda augsta temperatūra ļauj mainīt matu stilu, sasniedzot vēlamo izskatu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

20

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

14/10/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

ļoti ērts,atri uzsildas

ļoti ērts,atri uzsildas,lietoju ikdienā pretenziju nav

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Matu taisnotājs

29/10/2021

Україна

Україна

Лучший сталер за все время!

Великолепная плойка! Очень удобна как дома, так и в путешествиях. Быстрый нагрев позволяет сразу приступать к укладке, а спецефические пластины не дают портить и жечь волосы. Очень приятно лежит в руке при использовании. Рекомендую всем!

Plusi

На все сто процентов!

Mīnusi

нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2019-10-29

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб добре виконує свої функції

Вподобали даний виріб - дуже добре закручувати волосся. Використовуємо постійно (жружина та донька) у повсякденному житті.

Plusi

Якість

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Essential HP8321/00 Щипці для розпрямлення волосся

Date of Use 2020-10-26

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.