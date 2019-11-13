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Izbeigta ražošana
HP8602/00
Ieveidojiet cirtas rūpīgi
Spilgtas, atsperīgas cirtas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam. To ir viegli sasniegt, izmantojot jaunās CurlCeramic lokšķēres ar aizsargājošu keramisko pārklājumu
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
16 mm cilindrs
190 C temperatūra
Keramisks pārklājums
Ar 16 mm diametra cilindru varat radīt elastīgas, pilnvērtīgas lokas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam.
Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.
190ºC maksimālā temperatūra garantē optimālus rezultātus, samazinot matu bojājumus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.3
no 5
4
Atsauksmes
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Lokówka
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Lokówka