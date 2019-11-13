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Izbeigta ražošana

Matu ieveidotājs

HP8602/00

4.3

| (4) Atsauksmes

Ieveidojiet cirtas rūpīgi

Spilgtas, atsperīgas cirtas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam. To ir viegli sasniegt, izmantojot jaunās CurlCeramic lokšķēres ar aizsargājošu keramisko pārklājumu

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Lokšķēres ar keramisko pārklājumu

Ieveidojiet cirtas rūpīgi

  • 16 mm cilindrs

  • 190 C temperatūra

  • Keramisks pārklājums

16 mm cilindrs spilgtām, elastīgām lokām

16 mm cilindrs spilgtām, elastīgām lokām

Ar 16 mm diametra cilindru varat radīt elastīgas, pilnvērtīgas lokas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam.

Aizsargājošs keramisks pārklājums

Aizsargājošs keramisks pārklājums

Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.

190°C maksimālā temperatūra perfektiem rezultātiem

190°C maksimālā temperatūra perfektiem rezultātiem

190ºC maksimālā temperatūra garantē optimālus rezultātus, samazinot matu bojājumus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.3

no 5

4

Atsauksmes

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Lokówka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8602/00 Lokówka

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā