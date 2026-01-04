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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Atsevišķa produkta uzņēmums

Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

HQ167/40

Saglabājiet gludu skuvumu

Gada laikā skuvekļa asmens veic ceļu, kas līdzvērtīgs Everesta augstumam,... 49 reizes! Pēc šāda darba pat labākie materiāli var zaudēt kvalitāti. Saglabājiet skuvekļa labāko veiktspēju, ik pēc 12 mēnešiem nomainot skūšanas galviņas.

Skatīt visas priekšrocības

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mainiet galviņas ik pēc 12 mēnešiem

Saglabājiet gludu skuvumu

  • Lift & Cut

  • Trīs galviņas

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Mitrā uzkopšana

Mitrā uzkopšana

Izmantojiet skuvekli dušā, lai ietaupītu laiku un iegūtu mitrās skūšanās sniegto svaiguma sajūtu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.