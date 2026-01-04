30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
21
d
Dienas
09
h
Stundas
56
m
Minūtes
32
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
HQ167/40
Saglabājiet gludu skuvumu
Gada laikā skuvekļa asmens veic ceļu, kas līdzvērtīgs Everesta augstumam,... 49 reizes! Pēc šāda darba pat labākie materiāli var zaudēt kvalitāti. Saglabājiet skuvekļa labāko veiktspēju, ik pēc 12 mēnešiem nomainot skūšanas galviņas.
Lift & Cut
Trīs galviņas
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Izmantojiet skuvekli dušā, lai ietaupītu laiku un iegūtu mitrās skūšanās sniegto svaiguma sajūtu.
Atsauksmes