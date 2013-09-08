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Izbeigta ražošana

skuvekļa galviņas

HQ6/50

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Saglabājiet gludu skuvumu

Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100 % sniegumu.

Skatīt visas priekšrocības

Lai nodrošinātu labākos rezultātus, ik pēc 2 gadiem mainiet skuvekļa galviņas

Saglabājiet gludu skuvumu

  • Lift & Cut

  • Trīs galviņas

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Super Lift & Cut skūšanās tehnoloģijas ar dubultā asmens sistēmu

Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ6/50 holicí hlavy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ6/50 holicí hlavy

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