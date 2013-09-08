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Saglabājiet gludu skuvumu
Divu gadu laikā skuvekļa galviņas uz jūsu sejas nogriež 9 miljonus matiņu. Nomainiet skuvekļa galviņas un atgūstiet 100 % sniegumu.
Lift & Cut
Trīs galviņas
Philips skuvekļa dubultā asmens sistēma: pirmais asmens paceļ, otrais noskuj, iegūstot ērtu, pietuvinātu skūšanu.
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ6/50 holicí hlavy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ6/50 holicí hlavy