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Svaigs, kvalitatīvs ēdiens ir tas, ko novērtē ikviens mājas šefpavārs. Bet jums nav jābūt kulinārijas profesionālim, lai to pagatavotu. Ar jauno Philips rokas blenderi HR1377/90 jūs varat sasniegt profesionālus rezultātus savā virtuvē – ātri un vienkārši.
700 W
Metāla rokturis, divejādas darb. asmens
4 piederumi
5 ātrumi + turbo
Liels 1,5 l virtuves kombaina piederums.
4.7
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
damian88max
27/05/2015
Polska
Gorąco polecam ten Blender
Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
samsung757
09/07/2014
Polska
Bardzo przydatny w kuchni :)
Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Mirko62
27/05/2014
Polska
Warto go mieć
Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny