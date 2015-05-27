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  • Vairāk jaudas optimālai darbībai
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  • Vairāk jaudas optimālai darbībai
  • Vairāk jaudas optimālai darbībai
  • Vairāk jaudas optimālai darbībai

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionRokas blenderis

HR1377/90

4.7

| (18) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāk jaudas optimālai darbībai

Svaigs, kvalitatīvs ēdiens ir tas, ko novērtē ikviens mājas šefpavārs. Bet jums nav jābūt kulinārijas profesionālim, lai to pagatavotu. Ar jauno Philips rokas blenderi HR1377/90 jūs varat sasniegt profesionālus rezultātus savā virtuvē – ātri un vienkārši.

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs 700W motors un virtuves kombaina piederums

Vairāk jaudas optimālai darbībai

  • 700 W

  • Metāla rokturis, divejādas darb. asmens

  • 4 piederumi

  •  5 ātrumi + turbo

Liels 1,5 l virtuves kombaina piederums

Liels 1,5 l virtuves kombaina piederums

Liels 1,5 l virtuves kombaina piederums.

5 ātruma iestatījumi optimālai veiktspējai

Turbo poga cietiem produktiem

Turbo poga cietiem produktiem

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

18

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

27/05/2015

Polska

Polska

Gorąco polecam ten Blender

Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

09/07/2014

Polska

Polska

Bardzo przydatny w kuchni :)

Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

27/05/2014

Polska

Polska

Warto go mieć

Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

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