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Blenderis un sulu spiede

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Blenderis un sulu spiede

HR1842

Blenderis un sulu spiede

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

300 W blenderis un sulu spiede ar diviem ātruma uzstādījumiem un impulsa režīmu, QuickClean funkciju, noņemamu nažu bloku un 1,5 l blendera krūku.

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  • 29 March 2026

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