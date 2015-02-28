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Izbeigta ražošana
Lieliska sula nekavējoties
Nekad nav bijis tik vienkārši izspiest sulu. Īpaši lielajā atverē var ievietot veselus augļus un dārzeņus, tādējādi tie iepriekš nav jāsagriež. Izmantojot šīs Philips sulu spiedes jaudīgo 650 W motoru kopā ar unikālo mikrosietiņa filtru, sula tiek izspiesta līdz pēdējam pilienam.
650 W
2 L
XL padeves caur.
Īpaši lielā padeves caurulē ietilpst vesels auglis vai dārzenis, tāpēc tos vairs nav nepieciešams sagriezt.
Izmantojot dažādus Philips sulu spiedes ātruma iestatījumus, varat viegli izspiest sulu no ogām un cietiem augļiem un dārzeņiem.
4.3
no 5
17
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka