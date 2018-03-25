30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Vairāk sulas vēl ērtāk.
Šī Philips sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšanu iespējams paveikt 1 minūtē, pateicoties revolucionārajai "QUICKClean" tehnoloģijai. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu!
700W
QuickClean
2 l, XL atvere
Piltuve
Sulu spiede Philips ir pirmā centrifūgas tipa sulu spiede tirgū ar "Pre-clean" funkciju. Ielejot ūdeni bīdnī, varat ierīcē radīt ūdens strūklaku, kas aizskalo nevēlamās šķiedras no vāka un padara sietu vieglāk tīrāmu.
Ātra un vienkārša visu daļu salikšana.
Patiesi aizraujoša sulas izspiešanas pieredze. Vāks un biezumu tvertne ir caurspīdīgi, un jūs varat redzēt augļus un dārzeņus to apstrādes laikā. Tas nozīmē, ka varat precīzi noteikt, kad tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.
4.8
no 5
32
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
kluska7777
25/03/2018
Polska
Sokowirówka doskonała
Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
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bartekkk07
22/03/2018
Polska
Produkt polecam w 100%
Sokowirówce PHILIPS daję zdecydowanie 5 gwiazdek. Łatwa w obsłudze i szybka w działaniu. Owoce i warzywa znikają w ułamku sekund i natychmiast pojawia się sok gotowy do picia. Polecam na 100%.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
BasJulowePasje
19/03/2018
Polska
Świetny produkt
Sokowirówka sprawdzi się w niewielkiej kuchni, nie zajmuje dużo miejsca, a jej wygląd jest nowoczesny, dlatego będzie pasowała do różnych wnętrz. Sok wyciska szybko, mieści duże kawałki owoców i warzyw, a tych z cienką skórką nie trzeba wcześniej obierać (z wyjątkiem cytrusów, buraków i np. imbiru). Jest prosta w złożeniu i obsłudze. Dodatkowa funkcja szybkiego czyszczenia ułatwia mycie. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20