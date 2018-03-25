ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Izbeigta ražošana

Viva CollectionSulu spiede

HR1864/20

4.8

| (32) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vairāk sulas vēl ērtāk.

Šī Philips sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšanu iespējams paveikt 1 minūtē, pateicoties revolucionārajai "QUICKClean" tehnoloģijai. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu katru dienu!

Skatīt visas priekšrocības

Pagatavojiet līdz 2 l sulas vienā reizē un notīriet 1 minūtē

Vairāk sulas vēl ērtāk.

  • 700W

  • QuickClean

  • 2 l, XL atvere

  • Piltuve

Sākotnējās tīrīšanas funkcija aizskalo nevajadzīgās šķiedras

Sākotnējās tīrīšanas funkcija aizskalo nevajadzīgās šķiedras

Sulu spiede Philips ir pirmā centrifūgas tipa sulu spiede tirgū ar "Pre-clean" funkciju. Ielejot ūdeni bīdnī, varat ierīcē radīt ūdens strūklaku, kas aizskalo nevēlamās šķiedras no vāka un padara sietu vieglāk tīrāmu.

Ātra un vienkārša visu daļu salikšana

Ātra un vienkārša visu daļu salikšana

Ātra un vienkārša visu daļu salikšana.

Vienkārša mīkstuma noteikšana ar caurspīdīgo biezumu tvertni

Vienkārša mīkstuma noteikšana ar caurspīdīgo biezumu tvertni

Patiesi aizraujoša sulas izspiešanas pieredze. Vāks un biezumu tvertne ir caurspīdīgi, un jūs varat redzēt augļus un dārzeņus to apstrādes laikā. Tas nozīmē, ka varat precīzi noteikt, kad tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

32

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

25/03/2018

Polska

Polska

Sokowirówka doskonała

Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

22/03/2018

Polska

Polska

Produkt polecam w 100%

Sokowirówce PHILIPS daję zdecydowanie 5 gwiazdek. Łatwa w obsłudze i szybka w działaniu. Owoce i warzywa znikają w ułamku sekund i natychmiast pojawia się sok gotowy do picia. Polecam na 100%.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

19/03/2018

Polska

Polska

Świetny produkt

Sokowirówka sprawdzi się w niewielkiej kuchni, nie zajmuje dużo miejsca, a jej wygląd jest nowoczesny, dlatego będzie pasowała do różnych wnętrz. Sok wyciska szybko, mieści duże kawałki owoców i warzyw, a tych z cienką skórką nie trzeba wcześniej obierać (z wyjątkiem cytrusów, buraków i np. imbiru). Jest prosta w złożeniu i obsłudze. Dodatkowa funkcja szybkiego czyszczenia ułatwia mycie. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā