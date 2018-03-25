Sokowirówka Philips HR1864/00 spełniła wszystkie moje oczekiwania. Jest szybka, cicha (jak na sokowirówkę), łatwa do składania, rozkładania i mycia, bardzo prosta w użyciu i bardzo wydajna. Kiedy byłam mała, moja mama nie bardzo miała ochotę robić sok w starej sokowirówce. Musiała długo przygotowywać warzywa i owoce, obierając je i krojąc w drobne kawałki. Z Philipsem nie ma tego problemu. Można wrzucać owoce w całości, ze skórką, chyba że jest to niejadalna skórka od cytrusów czy ananasa. Ma wygodny, duży otwór a mój model ma nawet specjalną miseczkę-lejek do drobnych owoców jagodowych lub drobniej posiekanych większych owoców. Rozbieranie i mycie starej sokowirówki mojej mamy trwało długo, wymagało specjalnego kluczyka do odkręcania i ogólnie zniechęcało do użytkowania sprzętu. Sokowirówka Philips HR1864/00 rozkłada się w kilka sekund, bardzo łatwo się myje ręcznie a dodatkowo, dla leniwych lub zapracowanych, można ją myć w zmywarce. Czy tak, czy tak wszystko domywa się i składa z powrotem bez problemów. Sokowirówka jest stabilna, ma przyssawki na stopkach co zapobiega przypadkowemu przesuwaniu sprzętu podczas użytkowania. Łatwość i bezpieczeństwo obsługi pozwala na używanie jej już przez ośmiolatków. Pojemny kubeczek z przykrywką oddzielającą pianę z soku jest załączony do zestawu. Dzięki temu nie musimy się martwić o naczynie do którego wlewamy sok. Sokowirówka Philips HR1864/00 jest atrakcyjna z wyglądu – nowoczesna, stalowa z elementami ciemnego tworzywa sztucznego. Kolor tego tworzywa pozwala na uniknięcie nieestetycznego zafarbowania go przez wykorzystywane owoce. Pamiętam że sokowirówka z dzieciństwa, starego typu, z białymi plastikami, była nieładnie przebarwiona i nic nie mogło jej domyć do białości. Mój Philips HR1864/00 jest nowoczesną ozdobą kuchni i ładnie się prezentuje na blacie. Nie będę komentować parametrów technicznych bo się na tym nie znam. Dla mnie ważne jest to że w łatwy, szybki sposób jestem w stanie uraczyć moją rodzinę sokiem i nie jest to jakimś wyrzeczeniem, czy ciężką pracą, lecz wesołą zabawą pozwalającą na komponowanie rozmaitych, zdrowych napojów z owoców i warzyw niekoniecznie ukochanych na co dzień.