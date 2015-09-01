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Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.
Šī sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšanu iespējams paveikt 1 minūtē, pateicoties revolucionārajai "QUICKClean" tehnoloģijai. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu!
900W
QuickClean
2,5 l, XXL atvere
Pilienapture
Pateicoties inovatīvajai sulu spiešanas sistēmai ar apvērsto sietu, šī sulu spiede izspiež par līdz pat 10% vairāk sulas*. Atkarībā no augļu vai dārzeņu veida, no kuriem sula tiek spiesta, ir iespējams iegūt līdz pat 2,5 litriem sulas vienā piegājienā – nav jāiztukšo biezumu tvertne.
80 mm īpaši lielā padeves caur. sniedz iespēju izspiest sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, āboliem, burkāniem un bietēm, bez to iepriekšējas sagriešanas.
Philips sulu spiedes 2 ātrumi ļauj iegūt lielāko daļu no augļiem un dārzeņiem — gan mīkstiem, gan cietiem.
4.8
no 5
57
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
solomiia1
01/09/2015
Latvija
Lielisks produkts
Tas ir labākais produkts, ko jebkad esmu iegādājies. Es ieteiktu to.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede
Daina
14/02/2015
Latvija
Vienkārši fantastiska ierīce
Izmantoju ne tikai sulu spiešanai, bet arī kartupeļu klimpu gatavošanai, kur tiek izmantots tieši izspiestais kartupeļu mīkstums. Ar šo sulu spiedi tas tiek izspiests pietiekoši sauss un nav nepieciešams vēl papildus izspiest ar rokām. Fantastiski ērta salikšana un tīrīšana. Patīkams un ērts dizains. Labākais palīgs virtuvē :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/80 sulu spiede
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/80 sulu spiede
lezak1968
27/06/2016
Polska
Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu
Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Salīdzinot ar iepriekšējo Philips modeli HR1858