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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01

Izbeigta ražošana

Avance CollectionSulu spiede

HR1869/01

4.8

| (57) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

Šī sulu spiede izspiež vēl vairāk sulas no augļiem un dārzeņiem. Tīrīšanu iespējams paveikt 1 minūtē, pateicoties revolucionārajai "QUICKClean" tehnoloģijai. Palutiniet sevi ar veselīgu mājās gatavotu sulu!

Skatīt visas priekšrocības

Par 10% vairāk sulas* un viegla kopšana!

Vairāk sulas. Mazāk mīkstumu.

  • 900W

  • QuickClean

  • 2,5 l, XXL atvere

  • Pilienapture

Līdz 2,5 litriem sulas vienā reizē

Līdz 2,5 litriem sulas vienā reizē

Pateicoties inovatīvajai sulu spiešanas sistēmai ar apvērsto sietu, šī sulu spiede izspiež par līdz pat 10% vairāk sulas*. Atkarībā no augļu vai dārzeņu veida, no kuriem sula tiek spiesta, ir iespējams iegūt līdz pat 2,5 litriem sulas vienā piegājienā – nav jāiztukšo biezumu tvertne.

Pateicoties XXL padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež

Pateicoties XXL padeves caur., produkti iepriekš nav jāsagriež

80 mm īpaši lielā padeves caur. sniedz iespēju izspiest sulu pat no lieliem augļiem un dārzeņiem, piemēram, āboliem, burkāniem un bietēm, bez to iepriekšējas sagriešanas.

Divi ātruma iestatījumi ogām vai cietiem augļiem un dārzeņiem

Divi ātruma iestatījumi ogām vai cietiem augļiem un dārzeņiem

Philips sulu spiedes 2 ātrumi ļauj iegūt lielāko daļu no augļiem un dārzeņiem — gan mīkstiem, gan cietiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

57

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2
1

01/09/2015

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Tas ir labākais produkts, ko jebkad esmu iegādājies. Es ieteiktu to.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sulu spiede

14/02/2015

Latvija

Latvija

Vienkārši fantastiska ierīce

Izmantoju ne tikai sulu spiešanai, bet arī kartupeļu klimpu gatavošanai, kur tiek izmantots tieši izspiestais kartupeļu mīkstums. Ar šo sulu spiedi tas tiek izspiests pietiekoši sauss un nav nepieciešams vēl papildus izspiest ar rokām. Fantastiski ērta salikšana un tīrīšana. Patīkams un ērts dizains. Labākais palīgs virtuvē :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/80 sulu spiede

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/80 sulu spiede

27/06/2016

Polska

Polska

Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu

Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
Atrunas

  1. Salīdzinot ar iepriekšējo Philips modeli HR1858