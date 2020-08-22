ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Izbeigta ražošana

Avance CollectionZemo apgriezienu sulu spiede

HR1895/80

4.7

| (71) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu augļu un dārzeņu šūnas un maksimāli izspiestu sulu. Pēc sulas spiešanas visas detaļas iespējams noskalot 1 minūtē, jo konstrukcijā nav sieta.

Skatīt visas priekšrocības

MicroMasticating izspiež līdz 90%* no augļa

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

  • MicroMasticating tehnoloģija

  • Balta/pelēka

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • VRS_AWARD-612378 attēls

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

71

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

22/08/2020

Polska

Polska

Super sprzęt

Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

17/10/2017

Polska

Polska

Dobra wyciskarka

Sokowirówka ładna, fajnie działa i skoki wychodzą PYSZNE!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

24/04/2017

Polska

Polska

Super sprzęt

Bardzo fajna wyciskarka, prosta w użytkowaniu, a co przede wszystkim łatwo i szybko umyjemy. Wcale

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.