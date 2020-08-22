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Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu augļu un dārzeņu šūnas un maksimāli izspiestu sulu. Pēc sulas spiešanas visas detaļas iespējams noskalot 1 minūtē, jo konstrukcijā nav sieta.
MicroMasticating tehnoloģija
Balta/pelēka
Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.
Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</
Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.
Godalgas
4.7
no 5
71
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Domello
22/08/2020
Polska
Super sprzęt
Używam tej wytłaczarkę już ponad 2 lata i nadal jest moim ulubionym sprzętem kuchennym. Soki robione przy jej udziale są rewelacyjne! Polecam wszystkim!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
aw81
17/10/2017
Polska
Dobra wyciskarka
Sokowirówka ładna, fajnie działa i skoki wychodzą PYSZNE!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Kris18
24/04/2017
Polska
Super sprzęt
Bardzo fajna wyciskarka, prosta w użytkowaniu, a co przede wszystkim łatwo i szybko umyjemy. Wcale
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1895/80 Wyciskarka do soku
Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.