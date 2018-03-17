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Vislabākās barības vielas jūsu glāzē
Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu augļu un dārzeņu šūnas un maksimāli izspiestu sulu. Pēc sulas spiešanas visas detaļas iespējams noskalot 1 minūtē, jo konstrukcijā nav sieta.
MicroMasticating tehnoloģija
Melna
LED lampiņa
Papildu filtrs
Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.
Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</
Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.
Godalgas
4.8
no 5
33
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Bognate
17/03/2018
Polska
Warto kupić
Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Gosiaa24
03/04/2017
Polska
Świetny zakup
Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Iwona1987
25/01/2017
Polska
Produkt, który warto mieć!
Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.