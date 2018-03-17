Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.