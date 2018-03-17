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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
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  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer

Izbeigta ražošana

Avance CollectionZemo apgriezienu sulu spiede

HR1896/70

4.8

| (33) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu augļu un dārzeņu šūnas un maksimāli izspiestu sulu. Pēc sulas spiešanas visas detaļas iespējams noskalot 1 minūtē, jo konstrukcijā nav sieta.

Skatīt visas priekšrocības

MicroMasticating izspiež līdz 90%* no augļa

Vislabākās barības vielas jūsu glāzē

  • MicroMasticating tehnoloģija

  • Melna

  • LED lampiņa

  • Papildu filtrs

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

MicroMasticating izspiež līdz 90 %* no augļa

Augļi un dārzeņi sastāv no tūkstošiem šūnu, kuras satur sulu, vitamīnus un citas svarīgas barības vielas. Philips novatoriskā MicroMasticating tehnoloģija ir izstrādāta, lai atvērtu šūnas un izspiestu maksimālo barības vielu un vitamīnu daudzumu no jūsu iecienītajiem produktiem - izspiediet līdz 90%* no augļiem un dārzeņiem savā glāzē.

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Izspiediet sulu no iecienītajiem augļiem, tostarp banāniem un mango

Pagatavojiet gardas un veselīgas sulas no mīkstiem augļiem un cietiem dārzeņiem. Varat izspiest sulu savā iecienītajā kombinācijā un izmantot produktus, no kuriem parasti ir grūti izspiest sulu, īpaši ar cieti pildītus augļus kā banānus vai mango.</

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Iekļaujiet lapas, zaļumus un riekstus savos dzērienos

Lapas un zaļumi satur daudz šķiedrvielu un ir lieliskas sastāvdaļas veselīgām sulām, un tos iespējams apstrādāt šajā sulu spiedē. Vārpatas, spināti un citi produkti ir svarīgi veselības uzlabošanai ikdienā, un tos iespējams pievienot sulai, izmantojot MicroMasticating tehnoloģiju. Varat arī pievienot noteiktu veidu riekstus, piemēram, mandeles, lai pagatavotu pienu.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • VRS_AWARD-612378 attēls

Atsauksmes

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4.8

no 5

33

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

17/03/2018

Polska

Polska

Warto kupić

Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

03/04/2017

Polska

Polska

Świetny zakup

Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

25/01/2017

Polska

Polska

Produkt, który warto mieć!

Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
Atrunas

  1. Iekšējās pārbaudes, kas veiktas ar 1000 g vīnogu, ābolu, upeņu, zemeņu, tomātu, arbūzu, apelsīnu un granātābolu.