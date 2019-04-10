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Šim Philips blenderim HR2006/70 ir 350 W motors, 1,5 l krūka un 5 staru asmens, lai nodrošinātu augstvērtīgu kvalitāti. Tādējādi sajaukšana ir tik vienkārša.
350 W
1,5 l plastmasas krūka
ar dzirnaviņām un filtru
2 ātrumi un impulsa rež.
Pilna garantija uz 2 gadiem.
Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Анастасія1509
10/04/2019
Україна
Блендер, який просто робить свою роботу
Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2006/70 Блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2006/70 Блендер