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Izbeigta ražošana

Daily kolekcijaBlenderis

HR2006/70

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Vienkārša un ērta samaisīšana

Šim Philips blenderim HR2006/70 ir 350 W motors, 1,5 l krūka un 5 staru asmens, lai nodrošinātu augstvērtīgu kvalitāti. Tādējādi sajaukšana ir tik vienkārša.

Skatīt visas priekšrocības

Blenderis ar 5 staru asmeni un 350 W motoru

Vienkārša un ērta samaisīšana

  • 350 W

  • 1,5 l plastmasas krūka

  • ar dzirnaviņām un filtru

  • 2 ātrumi un impulsa rež.

2 gadu garantija

2 gadu garantija

Pilna garantija uz 2 gadiem.

Detaļas var mazgāt trauku mazg, mašīnā

Detaļas var mazgāt trauku mazg, mašīnā

Visas noņemamas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Triecienizturīga krūka

Izvairieties no bojājumiem ar šo pastiprināto plastmasas krūku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Блендер, який просто робить свою роботу

Блендер служить вірою і правдою вже мінімум 3 роки. Користуюсь часто. Нічого надзвичайного, але виконує свою задачу на "ура".

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2006/70 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2006/70 Блендер

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