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  • Garšu dažādība katru dienu
  • Garšu dažādība katru dienu
  • Garšu dažādība katru dienu

Izbeigta ražošana

Blenderis

HR2074/50

4

| (3) Atsauksmes

Garšu dažādība katru dienu

Philips blenderis ikdienas maltīšu dažādošanai. Ar to var izspiest svaigu sulu, sablendēt zupas vai pagatavot bagātīgus augļu kokteiļus. 600 W, vairāki ātruma iestatījumi un uzliekamās dzirnaviņas paver bezgalīgas iespējas.

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Viendabīgu, garšīgu zupu un veselīgu sulu pagatavošanai.

Garšu dažādība katru dienu

  • 600 W

  • 2 L stikla krūka

  • ar filtru

  • 5 ātrumi un impulsu režīms

Filtrs dzidrai sulai

Filtrs dzidrai sulai

Izmantojot šo ērto filtru, sēklas un kauliņi nepaliek sulā.

Ledus smalcināšanas poga

Ledus smalcināšanas poga

Sasmalcina ledu, vienkārši nospiežot pogu.

Ilg. darb. robotie asmeņi

Ilg. darb. robotie asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb., īpaši asos Philips blendera asmeņus, sasmalcini un sajauc visu līdz pilnībai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

3

Atsauksmes

2
1

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY

Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074

01/03/2019

România

România

Multumita

Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074

03/08/2017

Magyarország

Magyarország

Az árát a hibái miatt nem éri meg.

Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2074 turmixgép

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2074 turmixgép

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