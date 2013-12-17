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HR2074/50
Garšu dažādība katru dienu
Philips blenderis ikdienas maltīšu dažādošanai. Ar to var izspiest svaigu sulu, sablendēt zupas vai pagatavot bagātīgus augļu kokteiļus. 600 W, vairāki ātruma iestatījumi un uzliekamās dzirnaviņas paver bezgalīgas iespējas.
600 W
2 L stikla krūka
ar filtru
5 ātrumi un impulsu režīms
Izmantojot šo ērto filtru, sēklas un kauliņi nepaliek sulā.
Sasmalcina ledu, vienkārši nospiežot pogu.
Izmantojot šos ilg. darb., īpaši asos Philips blendera asmeņus, sasmalcini un sajauc visu līdz pilnībai.
4.0
no 5
3
Atsauksmes
smykolina
17/12/2013
Polska
BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY
Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074
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Spring
01/03/2019
România
Multumita
Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender HR2074
István
03/08/2017
Magyarország
Az árát a hibái miatt nem éri meg.
Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2074 turmixgép
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2074 turmixgép