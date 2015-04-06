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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
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  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender

Izbeigta ražošana

Pure Essentials kolekcijaBlenderis

HR2084/90

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Tieši tāds dzēriens, kādu vēlies

Blenderis ar ļoti jaudīgu 650 W motoru, īpašas funkcijas (ledus smalcināšana un pulsācija), noņemams robots nazis un augļu filtrs, kā arī augstas kvalitātes 2 L stikla krūka.

Skatīt visas priekšrocības

Var izvēlēties, cik viendabīgu dzērienu vēlas

Tieši tāds dzēriens, kādu vēlies

  • 650 W

  • 2 L stikla krūka

  • ar filtru

  • Vairāki ātruma iestatījumi un impulsa režīmi

Vairāku ātrumu kontrole

Vairāku ātrumu kontrole

Iestati blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo unikālo kontroles pogu.

Ledus smalcināšanas poga

Ledus smalcināšanas poga

Viegli sasmalcini ledu ar šo Philips blenderi, tikai nospiežot pogu.

Ilg. darb. robotie asmeņi

Ilg. darb. robotie asmeņi

Izmantojot šos ilg. darb., īpaši asos Philips blendera asmeņus, sasmalcini un sajauc visu līdz pilnībai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

06/04/2015

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā