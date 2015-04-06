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Tieši tāds dzēriens, kādu vēlies
Blenderis ar ļoti jaudīgu 650 W motoru, īpašas funkcijas (ledus smalcināšana un pulsācija), noņemams robots nazis un augļu filtrs, kā arī augstas kvalitātes 2 L stikla krūka.
650 W
2 L stikla krūka
ar filtru
Vairāki ātruma iestatījumi un impulsa režīmi
Iestati blenderi vēlamajā ātrumā, izmantojot šo unikālo kontroles pogu.
Viegli sasmalcini ledu ar šo Philips blenderi, tikai nospiežot pogu.
Izmantojot šos ilg. darb., īpaši asos Philips blendera asmeņus, sasmalcini un sajauc visu līdz pilnībai.
4.0
no 5
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Apskats
100%
ieteica šo produktu
Małgosia13
06/04/2015
Polska
Zdecydowanie polecam
Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90