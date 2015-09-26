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  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender

Izbeigta ražošana

Daily CollectionBlenderis

HR2104/90

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!

Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgs blenderis ar ProBlend asmeni

Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni

  • 400 W

  • 1,5 l plastmasas krūka

  • ar dzirnaviņām, filtru un smalcinātāju

  • ProBlend 4

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors

Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.

Triecienizturīgs plastmasas trauks

Lietojot šo izturīgās plastmasas trauku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šī trauka tilpums ir 1,5 litri, un tā izmantojamais tilpums ir 1,25 litri.

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens efektīvai blendēšanai un jaukšanai

Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • VRS_AWARD-961310 attēls

Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

26/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus produktas sveikam gyvenimui!

Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!

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24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2104/90 turmixgép

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2104/90 turmixgép

30/12/2016

România

România

Merita cumparat !

L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2104/90

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2104/90

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā