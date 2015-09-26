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Viegli pagatavojami svaigi smūtiji un ēdieni
Šim Philips Daily Collection blenderim ir 400 W motors, 1,5 l krūka un ProBlend 4-staru zvaigznes formas asmens, kas apvienojumā rada ideālu galarezultātu, pagatavojot dzērienus un ēdienus. Tagad ir vienkārša pat cietāko produktu blendēšana!
400 W
1,5 l plastmasas krūka
ar dzirnaviņām, filtru un smalcinātāju
ProBlend 4
Jaudīgs 400 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.
Lietojot šo izturīgās plastmasas trauku, aizmirstiet par plīstošiem traukiem! Šī trauka tilpums ir 1,5 litri, un tā izmantojamais tilpums ir 1,25 litri.
Jaunizstrādātais asmens efektīvi samaisīs un sagriezīs produktus, un jūs varēsiet pagatavot lieliskus dzērienus sev un ģimenei.
Godalgas
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Agnobu
26/09/2015
Lietuva
Puikus produktas sveikam gyvenimui!
Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!
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Bio80
24/01/2019
Magyarország
Kiváló
Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.
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Mugur
30/12/2016
România
Merita cumparat !
L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2104/90
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Daily Collection HR2104/90