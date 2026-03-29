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Saldējuma pagatavotājs
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HR2305/80
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Ar ģimenes izmēra saldējuma pagatavotāju var izgatavot līdz pat 1,2 l sorbetveidīga saldējuma vai 1 l bumbiņveida saldējuma. Komplektā ir krāsaina recepšu grāmatiņa.
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