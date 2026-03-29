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Saldējuma pagatavotājs

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Saldējuma pagatavotājs

HR2305/80

Saldējuma pagatavotājs

Izbeigta ražošana

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Ar ģimenes izmēra saldējuma pagatavotāju var izgatavot līdz pat 1,2 l sorbetveidīga saldējuma vai 1 l bumbiņveida saldējuma. Komplektā ir krāsaina recepšu grāmatiņa.

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  • 29 March 2026

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