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Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
Šī lielas veiktspējas Philips gaļasmašīna ir izstrādāta, apvienojot izturīgu motoru, metāla padeves vārpstu, jaudīgu nazi un higiēniskus ner. tēr. diskus. Pēc malšanas ierīci ir vienkārši notīrīt, izmantojot novatorisko tīrīšanas rīku.
450 W nominālo, 1700 W bloķētā jauda
2,7 kg/min
Melns
2 malš. diski, 2 piederumi
2 dažādu izmēru desu veidošanas radziņi ļauj iegūt atšķirīgus rezultātus. Izmantojiet 12 mm plānākām desiņām vai 22 mm radziņu biezākām desiņām.
4.2
no 5
18
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė