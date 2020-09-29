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  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Viva CollectionGaļasmašīna

HR2726/90

4.2

| (18) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

Šī lielas veiktspējas Philips gaļasmašīna ir izstrādāta, apvienojot izturīgu motoru, metāla padeves vārpstu, jaudīgu nazi un higiēniskus ner. tēr. diskus. Pēc malšanas ierīci ir vienkārši notīrīt, izmantojot novatorisko tīrīšanas rīku.

Skatīt visas priekšrocības

Uzlabota motora konstrukcija, lai samaltu 2,7 kg/min

Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

  • 450 W nominālo, 1700 W bloķētā jauda

  • 2,7 kg/min

  • Melns

  • 2 malš. diski, 2 piederumi

Malšanas jauda līdz pat 2,7 kg 1 minūtē.

Malšanas jauda līdz pat 2,7 kg 1 minūtē.

Desu radziņi: 12 mm (tievs) un 22 mm (resns)

Desu radziņi: 12 mm (tievs) un 22 mm (resns)

2 dažādu izmēru desu veidošanas radziņi ļauj iegūt atšķirīgus rezultātus. Izmantojiet 12 mm plānākām desiņām vai 22 mm radziņu biezākām desiņām.

Iekļauts frikadeļu veidotājs

Iekļauts frikadeļu veidotājs

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.2

no 5

18

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.