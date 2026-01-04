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  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa
  • Svaiga sula bez trokšņa

Izbeigta ražošana

Citrusaugļu spiede

HR2752/50

Svaiga sula bez trokšņa

Šī citrusaugļu spiede ir tik klusa, ka varat baudīt dienas sākumu bez trokšņiem. Un tās jaudīgais 85 W motors padara darbu ļoti vieglu.

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Visklusākā citrusaugļu spiede

Svaiga sula bez trokšņa

  • Tieša plūsma

  • metāla sietiņš

  • Pilienapture

  • Putekļu vāks

Jaudīgs 85 vatu motors

Jaudīgs 85 vatu motors

Aptur pilēšanu

Aptur pilēšanu

Kad tas ir pacelts, pilēšanas apturētājs nepieļaus pilēšanu no sulu spiedes uz darbvirsmas. Pilēšanas apturētāju var ļoti viegli notīrīt, jo tas ir noņemams un ražots no materiāliem, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Īpaši kluss motors

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.