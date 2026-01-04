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Izbeigta ražošana
HR2752/50
Svaiga sula bez trokšņa
Šī citrusaugļu spiede ir tik klusa, ka varat baudīt dienas sākumu bez trokšņiem. Un tās jaudīgais 85 W motors padara darbu ļoti vieglu.
Tieša plūsma
metāla sietiņš
Pilienapture
Putekļu vāks
Kad tas ir pacelts, pilēšanas apturētājs nepieļaus pilēšanu no sulu spiedes uz darbvirsmas. Pilēšanas apturētāju var ļoti viegli notīrīt, jo tas ir noņemams un ražots no materiāliem, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
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