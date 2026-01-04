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  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri
  • Ātri, svaigi un jautri

Izbeigta ražošana

Mini blenderis

HR2870/50

Ātri, svaigi un jautri

Philips Mini blenderis palīdz pagatavot interesantas receptes, piemēram, augļu dzērienus, kokteiļus, zupas, mērces, eksotiskus kokteiļus vai pārsteidzošus desertus... Tikai dažās sekundēs varat pagatavot līdz pat divām porcijām, izmantojot gardas svaigas sastāvdaļas. Izbaudiet!

Skatīt visas priekšrocības

Interesantu recepšu pagatavošana ar šo mini blenderi

Ātri, svaigi un jautri

  • 250 W

  • 0,6 l plastmasas krūka

  • ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju

  • 2 ātrumi

600 ml krūka

600 ml krūka

600 ml krūka ir ideāli piemērota divām porcijām.

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.

Smalcinātājs dažādu sastāvdaļu smalcināšanai

Smalcinātājs dažādu sastāvdaļu smalcināšanai

Philips blendera piederumi pilnveido jūsu blenderi. Šis smalcinātājs smalcina dārzeņus, piemēram, sīpolus, kā arī zaļumus, riekstus un gaļu sīkos gabaliņos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.