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Izbeigta ražošana
HR2870/50
Ātri, svaigi un jautri
Philips Mini blenderis palīdz pagatavot interesantas receptes, piemēram, augļu dzērienus, kokteiļus, zupas, mērces, eksotiskus kokteiļus vai pārsteidzošus desertus... Tikai dažās sekundēs varat pagatavot līdz pat divām porcijām, izmantojot gardas svaigas sastāvdaļas. Izbaudiet!
250 W
0,6 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju
2 ātrumi
600 ml krūka ir ideāli piemērota divām porcijām.
2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.
Philips blendera piederumi pilnveido jūsu blenderi. Šis smalcinātājs smalcina dārzeņus, piemēram, sīpolus, kā arī zaļumus, riekstus un gaļu sīkos gabaliņos.
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