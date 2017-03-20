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Izbeigta ražošana

Daily CollectionPudele līdzņemšanai

HR2991/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Ātri, svaigi un jautri!

Papildu pudele līdzņemšanai, lai sagatavotu kokteiļus un dzērienus visiem ģimenes locekļiem

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Pudeles piederums līdzņemšanai mini blenderim

Ātri, svaigi un jautri!

  • Pudeles piederums

0% BPA produkts

0% BPA produkts

Šis produkts satur 0% BPA

Visas blendera detaļas ir mazgājamas trauku mazg. mašīnā

Visas blendera detaļas ir mazgājamas trauku mazg. mašīnā

Visas noņemamās blendera detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

"Blend & Go" pudele ērtai pārnēsāšanai

Pateicoties līdzņemšanas pudelei, vari baudīt dažādus dzērienus jebkurā vietā un laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.