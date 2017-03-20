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Izbeigta ražošana
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Papildu pudele līdzņemšanai, lai sagatavotu kokteiļus un dzērienus visiem ģimenes locekļiem
Pudeles piederums
Šis produkts satur 0% BPA
Visas noņemamās blendera detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.
Pateicoties līdzņemšanas pudelei, vari baudīt dažādus dzērienus jebkurā vietā un laikā.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack