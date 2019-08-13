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Vairāk veselīgu smūtiju
Augstas veiktspējas produkts, kas bagātina maltīti un ļauj vienkāršā veidā izbaudīt daudzveidīgāku pārtiku.
900 W
ProBlend 6
2 l stikla krūka
Tehnoloģija ProBlend 6 kvalitatīvai blendēšanai un jaukšanai
Jaudīgs 900 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.
Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.
4.9
no 5
48
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Koktajl
13/08/2019
Polska
Super
Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00
jurek22
19/10/2018
Polska
Łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender
Milusia
12/07/2018
Polska
Verificēts pircējs
Pojemny, solidny, wydajny i szybki.
Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender