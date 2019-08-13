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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Izbeigta ražošana

Viva CollectionBlenderis

HR3555/00

4.9

| (48) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

Vairāk veselīgu smūtiju

Augstas veiktspējas produkts, kas bagātina maltīti un ļauj vienkāršā veidā izbaudīt daudzveidīgāku pārtiku.

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Lietojiet vairāk svaigu augļu un dārzeņu katru dienu

Vairāk veselīgu smūtiju

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • 2 l stikla krūka

Tehnoloģija ProBlend 6 kvalitatīvai blendēšanai

Tehnoloģija ProBlend 6 kvalitatīvai blendēšanai

Tehnoloģija ProBlend 6 kvalitatīvai blendēšanai un jaukšanai

Jaudīgs 900 W motors

Jaudīgs 900 W motors vieglai blendēšanai un jaukšanai.

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

Izvēloties iestatījumu, sajauciet sastāvdaļas dažādos ātrumos un līdz dažādām pakāpēm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

48

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2
1

13/08/2019

Polska

Polska

Super

Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00

19/10/2018

Polska

Polska

Łatwy w obsłudze

Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender

12/07/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Pojemny, solidny, wydajny i szybki.

Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā