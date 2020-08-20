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Izbeigta ražošana
Daudzpusīgs un kompakts
Šis Philips virtuves kombains ietaupa vietu un laiku, kā arī ir lielisks risinājums visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Ar šo ierīci paredzētā laikā var veikt vairāk nekā 25 dažādus darbus. Putojiet, blendējiet un smalciniet.
Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, balona putotājs zema tauku satura sviesta putošanai un sakulšanai.
Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Koto5ei
20/08/2020
Україна
Хорошая рабочая лошадка
Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.
Plusi
Очень качественный и надёжный аппарат.
Mīnusi
Ничего.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Кухонний комбайн
Izmantošanas datums 2018-08-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Кухонний комбайн
Izmantošanas datums 2018-08-20
ganyč
05/04/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Pomocník
Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk
Plusi
lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný
Mīnusi
ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Kuchyňský robot
Izmantošanas datums 2020-04-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Kuchyňský robot
Izmantošanas datums 2020-04-05