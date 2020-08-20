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  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80
  • Standard Product Photo Philips Food processor HR7638/80
  • Front-top-left product photograph Philips Food processor HR7638/80

Izbeigta ražošana

Virtuves kombains

HR7638/80

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Daudzpusīgs un kompakts

Šis Philips virtuves kombains ietaupa vietu un laiku, kā arī ir lielisks risinājums visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Ar šo ierīci paredzētā laikā var veikt vairāk nekā 25 dažādus darbus. Putojiet, blendējiet un smalciniet.

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Microstore sistēma un 7 piederumi

Daudzpusīgs un kompakts

7 palīgierīces, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, balona putotājs zema tauku satura sviesta putošanai un sakulšanai.

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хорошая рабочая лошадка

Комбайном пользуемся больше десяти лет. И продолжает работать дальше. Пробовали все функции. Справляется на 5+.

Plusi

Очень качественный и надёжный аппарат.

Mīnusi

Ничего.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Кухонний комбайн

Izmantošanas datums 2018-08-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Кухонний комбайн

Izmantošanas datums 2018-08-20

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Pomocník

Snadná obsluha, výborně skladný, celkem tichý, dostatečně výkonný - prostě ideální pomocnk

Plusi

lehký, snadno manipulovatelný, výborně skladný

Mīnusi

ovládání mixer/robot plastovým mechanickým převodem odešlo, nový už jsem nesehnal

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Kuchyňský robot

Izmantošanas datums 2020-04-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7638/80 Kuchyňský robot

Izmantošanas datums 2020-04-05

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā