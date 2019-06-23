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Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
Jaunais Philips virtuves kombains ir jūsu biļete ceļā uz ātru ēdiena pagatavošanu. To var savietot un izjaukt dažās sekundēs Philips unikālās Click&Go sistēmas dēļ, kas jums ļauj droši nostiprināt bļodu uz pamatnes jebkurā stāvoklī.
Ar Click&Go sistēmu var izjaukt un salikt dažās sekundēs. Uzlieciet bļodu jebkādā stāvoklī, aizveriet vāku un vienkārši nospiediet pogu.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dariasch
23/06/2019
Україна
Користуємось із задоволенням вже довгий час
Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн
Elena0412
01/04/2019
Україна
Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.
Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн
Оксана030
12/09/2018
Україна
чудовий помічник на кухні
Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн