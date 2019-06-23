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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Virtuves kombains

HR7745/80

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Jaunais Philips virtuves kombains ir jūsu biļete ceļā uz ātru ēdiena pagatavošanu. To var savietot un izjaukt dažās sekundēs Philips unikālās Click&Go sistēmas dēļ, kas jums ļauj droši nostiprināt bļodu uz pamatnes jebkurā stāvoklī.

Skatīt visas priekšrocības

Ātra salikšana ar Click&Go

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

33 funkcijas

Click&Go (izjaukšanas) salikšanas sistēma

Click&Go (izjaukšanas) salikšanas sistēma

Ar Click&Go sistēmu var izjaukt un salikt dažās sekundēs. Uzlieciet bļodu jebkādā stāvoklī, aizveriet vāku un vienkārši nospiediet pogu.

Vienkāršas ikonas

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Користуємось із задоволенням вже довгий час

Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.

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Jā, es iesaku šo produktu

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01/04/2019

Україна

Україна

Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.

Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн

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12/09/2018

Україна

Україна

чудовий помічник на кухні

Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7745/80 Кухонний комбайн

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