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Izbeigta ražošana

Virtuves kombains

HR7754/01

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Profesionāli rezultāti ātri

Šajā mūsdienīgajā virtuves kombainam iekļautas dažas no attīstītākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot unikālo SmartControl sistēmu, kas automātiski izvēlas labāko uzstādījumu katram nolūkam.

Skatīt visas priekšrocības

Automātiska ātruma izvēle ar SmartControl

Profesionāli rezultāti ātri

SmartControl sistēma

SmartControl sistēma

Uzlabotā SmartControl sistēma automātiski izvēlas labāko uzstādījumu katram nolūkam.

Jaudīgs 800 vatu motors

Jaudīgs 800 W motors, lai viegli apstrādātu lielus gabalus.

33 funkcijas

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Апарат Супер! Користуюсь багато років!

Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні.

Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн

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