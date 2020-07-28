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Šajā mūsdienīgajā virtuves kombainam iekļautas dažas no attīstītākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot unikālo SmartControl sistēmu, kas automātiski izvēlas labāko uzstādījumu katram nolūkam.
Uzlabotā SmartControl sistēma automātiski izvēlas labāko uzstādījumu katram nolūkam.
Jaudīgs 800 W motors, lai viegli apstrādātu lielus gabalus.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
tern
28/07/2020
Україна
Апарат Супер! Користуюсь багато років!
Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
tanutusic
10/04/2019
Україна
Незамінна річ на кухні.
Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7754/01 Кухонний комбайн