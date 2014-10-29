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Izbeigta ražošana
Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
Šim Philips virtuves kombainam ir kompakts trīs vienā iestatījums ar 2 l bļodu, blenderi un dzirnaviņām. Tam ir 4 nerūsējošā tērauda diski, kas bez problēmām ļauj pagatavot daudzveidīgus iecienītos ēdienus. Ietverts glabāšanas piederums.
750 W
Kompakts trīs vienā iestatījums
2 l bļoda
Piederumi +28 funkcijām
Šim Philips virtuves kombainam ir jaudīgs motors ar 2 ātrumiem un impulsa rež., nodrošinot nepieciešamo jaudu un kontroli visu iecienīto ēdienu pagatavošanai.
PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai!
Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami piederumi ir mīcīšanas rīks, lai sakultu un samīcītu mīklu. Nerūsējošā tērauda kapāšanas nazis, lai pagatavotu gaļu un dārzeņus. Dažādi disku ieliktņi, lai veiktu griešanu šķēlēs un rīvēšanu. Triecienizturīgs 1 l blenderis, lai sablenderētu, sasmalcinātu un samaisītu dažādas sastāvdaļas. Emulģējošs disks, lai sagatavotu tādu ēdienus kā putukrējums un majonēze. Dzirnaviņas, lai samaltu, piem., kafijas pupiņas
4.5
no 5
76
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
rima
29/10/2014
Lietuva
funkcionalus, tyliai veikiantis, kompaktiškas
Įsigijau neseniai, tačiau esu labai patenkinta, prietaisas nedidelis todėl lengvai radau nuolatinę vietą virtuvėje ant stalo, veikia tyliai, supjaustė daržoves greitai ir gerai, nepalikdamas nepjaustytų gabalėlių. Kol kas neatsidžiaugiu jį įsigijusi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas
damian31
04/05/2017
Polska
Bardzo dobry produkt za przystępną cenę
Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Ewelal77
17/12/2015
Polska
Super robot
[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny