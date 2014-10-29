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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Izbeigta ražošana

Viva CollectionVirtuves kombains

HR7762/90

4.5

| (76) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

Šim Philips virtuves kombainam ir kompakts trīs vienā iestatījums ar 2 l bļodu, blenderi un dzirnaviņām. Tam ir 4 nerūsējošā tērauda diski, kas bez problēmām ļauj pagatavot daudzveidīgus iecienītos ēdienus. Ietverts glabāšanas piederums.

Skatīt visas priekšrocības

Pagatavojiet kūkas, sacepumus, salātus un daudz ko citu

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

  • 750 W

  • Kompakts trīs vienā iestatījums

  • 2 l bļoda

  • Piederumi +28 funkcijām

750 W motors jaudīgai apstrādei

750 W motors jaudīgai apstrādei

Šim Philips virtuves kombainam ir jaudīgs motors ar 2 ātrumiem un impulsa rež., nodrošinot nepieciešamo jaudu un kontroli visu iecienīto ēdienu pagatavošanai.

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai!

Piederumi, kas ļauj viegli veikt vairāk nekā 28 funkcijas

Piederumi, kas ļauj viegli veikt vairāk nekā 28 funkcijas

Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami piederumi ir mīcīšanas rīks, lai sakultu un samīcītu mīklu. Nerūsējošā tērauda kapāšanas nazis, lai pagatavotu gaļu un dārzeņus. Dažādi disku ieliktņi, lai veiktu griešanu šķēlēs un rīvēšanu. Triecienizturīgs 1 l blenderis, lai sablenderētu, sasmalcinātu un samaisītu dažādas sastāvdaļas. Emulģējošs disks, lai sagatavotu tādu ēdienus kā putukrējums un majonēze. Dzirnaviņas, lai samaltu, piem., kafijas pupiņas

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

76

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

29/10/2014

Lietuva

Lietuva

funkcionalus, tyliai veikiantis, kompaktiškas

Įsigijau neseniai, tačiau esu labai patenkinta, prietaisas nedidelis todėl lengvai radau nuolatinę vietą virtuvėje ant stalo, veikia tyliai, supjaustė daržoves greitai ir gerai, nepalikdamas nepjaustytų gabalėlių. Kol kas neatsidžiaugiu jį įsigijusi.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Virtuvinis kombainas

04/05/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt za przystępną cenę

Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

17/12/2015

Polska

Polska

Super robot

[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā