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900 W, kompakta
4 l metāla bļoda
Parocīgs četri vienā komplekts
Jaudīgs 900 W motors nemainīgi izciliem rezultātiem.
Planetārās jaukšanas darbība nodrošina mīklas jaukšanas, miksēšanas un putošanas rīku darbību unikālā kustībā uz priekšu un atpakaļ, nevis vienkārši pa apli, aizsniedzot visus bļodas stūrus, rezultātā iegūstot rūpīgi sajauktus produktus.
Liela, izturīga 4 l metāla bļoda, kurā var ērti sajaukt līdz 1300 g mīklas, lai pagatavotu 4 12 collu picas vai 2 maizes klaipus vienā reizē. Metāla rokturis atvieglo pārnēsāšanu un izliešanu. Pretšļakstu aizsargs novērš izšļakstīšanos lietošanas laikā.
4.8
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Piter71
11/11/2016
Polska
Super. Polecam.
Jeśli ktoś lubi bawić się w kuchni to naprawdę warto nabyć taki robot!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
kika5
04/12/2015
Polska
Ten produkt jest rewelacyjny
Philips Avance Collection Robot planetarny jest urządzeniem, o którym zawsze marzyłam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
XXXX321
06/11/2015
Polska
Jest super
ROBOT JEST ZGRABNY I MA WSYSTKO CO POTRZEBA JEST CICHY,
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny