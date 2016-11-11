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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Izbeigta ražošana

Avance CollectionVirtuves ierīce

HR7954/00

4.8

| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Nepārspējami rezultāti, viegls process

Philips virtuves ierīce - nepārspējama veiktspēja un daudzpusība!

Skatīt visas priekšrocības

Kūkas,maize,pica,cepumi,dzērieni, zupas un daudz kas cits

Nepārspējami rezultāti, viegls process

  • 900 W, kompakta

  • 4 l metāla bļoda

  • Parocīgs četri vienā komplekts

Jaudīgs 900 W motors nemainīgi izciliem rezultātiem

Jaudīgs 900 W motors nemainīgi izciliem rezultātiem

Jaudīgs 900 W motors nemainīgi izciliem rezultātiem.

Planetārā jaukšanas darbība rūpīgi sajauktiem produktiem

Planetārā jaukšanas darbība rūpīgi sajauktiem produktiem

Planetārās jaukšanas darbība nodrošina mīklas jaukšanas, miksēšanas un putošanas rīku darbību unikālā kustībā uz priekšu un atpakaļ, nevis vienkārši pa apli, aizsniedzot visus bļodas stūrus, rezultātā iegūstot rūpīgi sajauktus produktus.

4 l metāla bļoda līdz 1300 g mīklas

4 l metāla bļoda līdz 1300 g mīklas

Liela, izturīga 4 l metāla bļoda, kurā var ērti sajaukt līdz 1300 g mīklas, lai pagatavotu 4 12 collu picas vai 2 maizes klaipus vienā reizē. Metāla rokturis atvieglo pārnēsāšanu un izliešanu. Pretšļakstu aizsargs novērš izšļakstīšanos lietošanas laikā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/11/2016

Polska

Polska

Super. Polecam.

Jeśli ktoś lubi bawić się w kuchni to naprawdę warto nabyć taki robot!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

04/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest rewelacyjny

Philips Avance Collection Robot planetarny jest urządzeniem, o którym zawsze marzyłam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

06/11/2015

Polska

Polska

Jest super

ROBOT JEST ZGRABNY I MA WSYSTKO CO POTRZEBA JEST CICHY,

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā