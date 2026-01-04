ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

        Izbeigta ražošana

        HR8564/11

        HR8564/11

        Skatīt visas priekšrocības

        Palīdzība saistībā ar šo produktu

        Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

        Atsauksmes

        Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

        • Piedāvājumi tikai biedriem.
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

        Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

        • Piedāvājumi tikai biedriem.
        • Agrīna piekļuve pirkumiem.
        • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.