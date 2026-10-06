30 dienu atgriešana
Tīra skūšanās, saudzē ādu
Head Shaver Pro maināmajām galviņām ir 36 ComfortCut asmeņi, kas paši uzasinās un ir izgatavoti no zviedru tērauda. Mainiet tos ik pēc 6 mēnešiem un atgūstiet 100% skuvekļa veiktspējas. HS740 galviņas ir piemērotas skuvekļiem HS5980, HS7980 un HS9980.
Īsts, autentisks Philips izstrādājums
Saderīgas ar HS5980, HS7980, HS9980
ComfortCut asmeņi
Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas
Philips Head Shaver Pro ir radīts gludam skūšanās rezultātam, kas ir patīkams ādai. Tas ir ideāls rīks tiem, kas vēlas izskatīties eleganti, justies pārliecināti un izpaust sevi pilnībā.
Ar šo Philips skuvekli iegūsiet tīru un ērtu skūšanos. Šim elektriskajam skuveklim ir 36 ComfortCut asmeņi, kas katru matiņu nogriež tieši virs ādas līmeņa, nodrošinot gludu un vienmērīgu skuvumu.
Philips Head Shaver Pro asmeņi ir izgatavoti no zviedru ķirurģiskā tērauda, kas ir izturīgs pret rūsu un saudzīgs ādai
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.8
no 5
157
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Asuks
06/10/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Perfekts aparāts
Ideāls,galvu noskuj gludi,viss perfekti,iesaku!!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Izmantošanas datums 2026-09-15
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Izmantošanas datums 2026-09-15
Janisand
30/05/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Skuj lieliski.
Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Izmantošanas datums 2026-05-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Izmantošanas datums 2026-05-14
tomasius
02/07/2026
Lietuva
Verificēts pircējs
patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Izmantošanas datums 2026-06-11
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Izmantošanas datums 2026-06-11
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.
Avots Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības apjoms, pēc ķermeņa skuvekļu kategorijas definīcijas, 2024. gada dati, pētījums veikts 2024. gada oktobrī.