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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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HS740 Blade RefillRezerves elektriskā skuvekļa galviņas

HS740/15

4.8

| (157) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

Tīra skūšanās, saudzē ādu

Head Shaver Pro maināmajām galviņām ir 36 ComfortCut asmeņi, kas paši uzasinās un ir izgatavoti no zviedru tērauda. Mainiet tos ik pēc 6 mēnešiem un atgūstiet 100% skuvekļa veiktspējas. HS740 galviņas ir piemērotas skuvekļiem HS5980, HS7980 un HS9980.

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Radījis pasaulē labākais elektrisko skūšanās piederumu zīmols*

Tīra skūšanās, saudzē ādu

  • Īsts, autentisks Philips izstrādājums

  • Saderīgas ar HS5980, HS7980, HS9980

  • ComfortCut asmeņi

  • Skūšanās sistēma, kas pasargāta no rūsas

Radījis pasaulē labākais elektrisko skūšanās piederumu zīmols*

Radījis pasaulē labākais elektrisko skūšanās piederumu zīmols*

Philips Head Shaver Pro ir radīts gludam skūšanās rezultātam, kas ir patīkams ādai. Tas ir ideāls rīks tiem, kas vēlas izskatīties eleganti, justies pārliecināti un izpaust sevi pilnībā.

Gluda un saudzīga skūšanās ar ComfortCut asmeņiem

Gluda un saudzīga skūšanās ar ComfortCut asmeņiem

Ar šo Philips skuvekli iegūsiet tīru un ērtu skūšanos. Šim elektriskajam skuveklim ir 36 ComfortCut asmeņi, kas katru matiņu nogriež tieši virs ādas līmeņa, nodrošinot gludu un vienmērīgu skuvumu.

Izgatavoti no zviedru ķirurģiskā tērauda

Izgatavoti no zviedru ķirurģiskā tērauda

Philips Head Shaver Pro asmeņi ir izgatavoti no zviedru ķirurģiskā tērauda, kas ir izturīgs pret rūsu un saudzīgs ādai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

157

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

06/10/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Perfekts aparāts

Ideāls,galvu noskuj gludi,viss perfekti,iesaku!!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Izmantošanas datums 2026-09-15

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Izmantošanas datums 2026-09-15

30/05/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Skuj lieliski.

Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Izmantošanas datums 2026-05-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Izmantošanas datums 2026-05-14

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Izmantošanas datums 2026-06-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Izmantošanas datums 2026-06-11

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 

  1. Avots Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības apjoms, pēc ķermeņa skuvekļu kategorijas definīcijas, 2024. gada dati, pētījums veikts 2024. gada oktobrī.