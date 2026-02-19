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Vieda tīrīšana personalizētam un saudzīgam rezultātam
Parāda katras dienas tīrīšanas sniegumu mazā iebūvētā viedā ekrānā. Jaunais Gum Pro režīms un mutes dobuma veselības spiediena sensors pasargās jūsu smaganas. Lai iegūtu nevainojamu tīrīšanas sniegumu, izmantojiet G3 Premium Gum Care sukas uzgali.
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Pagarinātā garantija +1 gads
Viedais ekrāns
Progresīva Sonic tehnoloģija
Spiediena sensors
5 tīrīšanas režīmi
Philips Sonicare Advanced Clean ir iebūvēts progresīvs sensors, kas mēra tīrīšanas spiedienu. Tīrot ar pārmērīgu spiedienu, zobu suka tūlīt brīdinās, lai norādītu, ka jākoriģē spiediens. Brīdinājums būs redzams oranžas krāsas gaismas aplī roktura apakšā.
Iebūvētais viedais ekrāns pastāvīgi uzrādīs tīrīšanas spiedienu, ilgumu, baterijas darbības laiku un pat paziņos par sukas uzgaļa maiņu. Tikai ar vienu klikšķi uzlabosit zobu tīrīšanas paradumus, neinstalējot lietotni.
Mūsu unikālā Sonic tīrīšanas kustība ir rūpīgi kalibrēta, lai radītu maigus mikroburbuļus, kas iekļūst dziļi zobu starpās. 31 000 zobu sukas kustību minūtē** maigi notīrīs zobus, sadrupinās aplikumu un aizslaucīs to projām, nodrošinot lielisku ikdienas tīrīšanas rezultātu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
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4.8
no 5
32
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Sandra Wojtek
19/02/2026
Polska
Akcijas daļa
niezastąpiona!
Używam tej szczoteczki sonicznej od kilku tygodni i jestem naprawdę pod wrażeniem 💯. Technologia soniczna dokładnie usuwa płytkę nazębną nawet z trudno dostępnych miejsc, a różne tryby (m.in. codzienne Clean, delikatny Sensitive, intensywny Deep Clean czy tryb do przebarwień) sprawiają, że mogę dopasować mycie do swoich potrzeb każdego dnia🤍
Plusi
5 trybów pracy, czujnik siły nacisku , bardzo skuteczne czyszczenie
Mīnusi
jedna końcówka w zestawie, brak łączności z aplikacją
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2026-01-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2026-01-19
Ania P
19/02/2026
Polska
Akcijas daļa
Polecam
Philips Sonicare Advanced Clean to bardzo skuteczna szczoteczka soniczna, która dokładnie czyści zęby i pozostawia uczucie świeżości jak po wizycie u dentysty. Ma timer i czujnik nacisku, a bateria długo trzyma. Świetny wybór dla osób, które chcą poprawić higienę jamy ustnej i zainwestować w skuteczne, nowoczesne rozwiązanie. Polecam!
Plusi
Bateria / wygląd / jakość
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2025-01-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2025-01-19
Marysia Lnn
17/02/2026
Polska
Akcijas daļa
Zęby czyste jak po wizycie u dentysty
Przesiadka ze zwykłej szczoteczki elektrycznej na ten model Sonicare to przepaść. Uczucie czystości jest niesamowite, zęby są idealnie gładkie. Szczoteczka ma aż 5 programów – mi najbardziej pasuje tryb "Gum Pro" do masażu dziąseł i klasyczny "Clean". Najlepszą funkcją jest jednak wizualny czujnik nacisku – dioda na dole świeci na czerwono, gdy dociskam za mocno, co uratowało moje dziąsła. Design w czarnym macie wygląda bardzo nowocześnie i premium. Przy obecnej promocji to najlepszy wybór na rynku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2025-01-17
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Szczoteczka Soniczna HX3792/11 Szczoteczka soniczna
Izmantošanas datums 2025-01-17
Studie
Izmantojot kopā ar G3 Premium Gum Care birstes uzgali Clean režīmā, salīdzinot ar manuālo zobu suku; pētījums veikts laboratorijā, faktiskie rezultāti var atšķirties.
Gum Pro režīmā vai White režīmā