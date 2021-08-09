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Sekundes
Izbeigta ražošana
Saglabājiet savu skuvekli vienmēr kā jaunu
SmartClean sistēmas tīrīšanas kasetne nodrošina ērtu veidu, kā tīrīt, eļļot un atsvaidzināt skuvekli, lai tas vienmēr būtu kā jauns
Komplektā 2 gab.
Tīra
Ieeļļo
Atsvaidzina
Dual Filter sistēma iztīra matus, putas un želeju. Unikālais dubultais filtrs novērš matu iekļūšanu skūšanas galviņās, saglabājot izcilu skuvekļu veiktspēju.
Aktīvās eļļošanas sistēma samazina berzi un skūšanas galviņu un asmeņu nodilumu, ilgāk saglabājot nevainojamu skuvekļa veiktspēju.
DualFiltration sistēma un aktīvā eļļošana padara skuvekli līdz pat 10 reizes tīrāku, nekā tīrot to tikai ar ūdeni