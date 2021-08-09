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  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

Skuvekļa tīrīšanas kasetne

JC302/50

5

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Saglabājiet savu skuvekli vienmēr kā jaunu

SmartClean sistēmas tīrīšanas kasetne nodrošina ērtu veidu, kā tīrīt, eļļot un atsvaidzināt skuvekli, lai tas vienmēr būtu kā jauns

Skatīt visas priekšrocības

Visām SmartClean sistēmām

Saglabājiet savu skuvekli vienmēr kā jaunu

  • Komplektā 2 gab.

  • Tīra

  • Ieeļļo

  • Atsvaidzina

Dual Filter sistēma iztīra matus, putas un želeju

Dual Filter sistēma iztīra matus, putas un želeju. Unikālais dubultais filtrs novērš matu iekļūšanu skūšanas galviņās, saglabājot izcilu skuvekļu veiktspēju.

Aktīvā eļļošana samazina berzi un asmeņu nodilumu

Aktīvā eļļošana samazina berzi un asmeņu nodilumu

Aktīvās eļļošanas sistēma samazina berzi un skūšanas galviņu un asmeņu nodilumu, ilgāk saglabājot nevainojamu skuvekļa veiktspēju.

Tīra līdz 10x labāk par ūdeni

Tīra līdz 10x labāk par ūdeni

DualFiltration sistēma un aktīvā eļļošana padara skuvekli līdz pat 10 reizes tīrāku, nekā tīrot to tikai ar ūdeni

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Sastāvdaļu saraksts - English (US)

  • PDF fails, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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