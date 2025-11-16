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Atklājiet jaunas muzikālās pasaules, baudot jebkuras vietas komfortu. Šīs audiofīlu klases bezvadu austiņas apvieno izsmalcinātu Fidelio skaņu ar viedu trokšņu kontroli un lielisku atbilstību valkājot, lai patīkami klausītos mājās vai atrodoties ceļā.
Izsmalcināta, dabiska skaņa
Trokšņu slāpēšana Pro+
Izcila zvanu kvalitāte
Nenovecojošs Fidelio dizains
No spēcīgas kontrolētas zemfrekvences skaņas līdz siltai vidējo frekvenču un dzirkstošai augsto frekvenču skaņai – šīs izcilās austiņas sniedz izsmalcinātu, dabisku skaņu ar precīzu instrumentu sadalījumu. Dinamiskie skaļruņi ar grafēna pārklājumu izceļ vairāk nianšu nekā jebkad. Savu iecienīto izpildītāju dziesmas varēsiet klausīties tieši tā, kā tās bija radītas.
Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri pielāgojas jūsu videi, lai reāllaikā samazinātu ārējo troksni, tostarp vēju. Varat baudīt visu, no mūzikas līdz zvaniem, lai arī kur jūs atrastos, nepaceļot ne pirkstu. Ja vēlaties pielāgot skaņas caurlaidību vai vēja trokšņa samazināšanas līmeni, vienkārši izmantojiet lietotni Philips Headphones.
Staru kūļus veidojošie mikrofoni fokusējas uz jūsu balss skaņu, savukārt uzlabotie AI algoritmi neļauj fona troksnim traucēt zvanu. Jūs varat ar prieku veikt zvanus no rosīgākajām, trokšņainākajām vietām: persona, ar kuru runājat, jūs skaidri dzirdēs, un jūs dzirdēsiet šo personu.
3.5
no 5
6
Atsauksmes
Dainius R
16/11/2025
Lietuva
Philips Fidelil L4 yra puikios
Turėjau ausines Philips Fidelio L3, kurios pranoko vidus mano lūkesčius dėl garso, dėl dizaino Ir patikimumo. Turiu Ir kitų prekės ženklų audines, o kainos kokybės santykis akivaizdžiai Philips pusėje. Todėl 2025 metų spalį nutariau įsigyti naujas Philips Fidelio L4. Nors atnaujinimas nėra itin didelis, tačiau keli dizaino pakeitimai matosi. Garsas yra aukštis kokybės. Prisijungimas prie telefono ir kitų prietaisų tapo stabilus po programinės įrangos atnaujinimo. Iki tol kartais prapuldavo ryšys ir atsijungdavo ausinės. Todėl labai rekomenduoju naudoti Philips aplikaciją, kuri padeda atsisiųsti programinės įrangos atnaujinimą.
Plusi
Garso kokybė, dizainas, Philips aplikacija
Mīnusi
Didelė konkurencija, galėtų būti įvairesnių spalvų.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Izmantošanas datums 2024-10-16
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L4 Ant ausų dedamos belaidės ausinės
Izmantošanas datums 2024-10-16
Irek B.
18/02/2025
Polska
Fidelio, marka zobowiązuje.
Hi-Res po LDAC jest przednia. Słuchanie po przewodzie USB-C też jest możliwe. Tylko nie wiedzieć czemu producent dołączył ten przewód taki krótki i zaznaczył w specyfikacji, że jest przeznaczony tylko do ładowania? Na szczęście mam taki przewód innego producenta i czasami myślę, że z niego skorzystam. Po przewodzie 3,5 mm z dźwiękiem jest już słabiej. Kupiłem je z myślą by korzystać również z nich na laptopie. Miałem niesmak, ale udało mi się znaleźć sterownik BT, który umożliwił połączenie bezprzewodowo po LDAC. W efekcie nie żałuję zakupu bo w końcu mogę odstawić słuchawki przewodowe, których używałem jeszcze na laptopie. Jeśli chodzi o dźwięk to jest czysty i mocno basowy tak jak lubię. Aplikacja po aktualizacji działa sprawnie. Szkoda tylko, że nie jest dostępna również na PC. Budowa słuchawek: zarówno muszle jak i pałąk to metal. Nauszniki ze skóry muirhead. Pałąk nie jestem pewien bo nie określono tego w opisie. Dobrze leżą na głowie, zakrywają mi całe małżowiny i dobrze izolują od otoczenia. Zamknięta konstrukcja, nic z zewnątrz nie dociera podczas użytkowania, idealnie. W zestawie nie ma adaptera samochodowego tak jak ktoś zaznaczył poniżej w swojej recenzji. Ale zabłysnąć trzeba czymś czego defacto pewnie się nie używa.
Plusi
Design
Mīnusi
Krótki przewód USB-C
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2024-01-18
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2024-01-18
DinedalP
14/01/2025
Polska
Dobre ALE?
Produkt zdecydowanie lepiej zbudowany od poprzedników, widać że użyto lepszych materiałów co skutkować powinno lepszą żywotnością. Jakość dzwięku dobra na poziomie sony mx4 i mx5(nie znakomita jak sennheiser czy bowers lub bang). ANC na zadowalającym poziomie. Informacja dla użytkowników noszących okulary - jest wygodnie, chociaż producent mógł bardziej pochylić przetworniki i byłoby idealnie. W 6 stopniowej skali zdecydowana mocna 5 tka w swojej klasie cenowej. Plusy: - dobrej jakości materiały, - dobry dzwięk (szczególnie rock i hardrock lub techno) - czuć przetworniki HiRes - twarde etui i bogatą zawartość (adapter samolodowy, przewód usb, jack to jack) Minusy: - cena bez promocji - mógłby by być trochę głębsze pady/ bardziej pochylone przetworniki - brak łatwo dostępnych części zamiennych po za serwisem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2024-09-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio L4 Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2024-09-14
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