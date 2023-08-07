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Izbeigta ražošana
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Uyulala
07/08/2023
Magyarország
Kár, hogy nincs már hasonló a piacon
Szuper készülék. Gyönyörű hangzás, kompakt, helytakarékos kivitel. Zenehallgatásra is kiváló.
Plusi
Hangzás, méret, esztétikus kivitel, egyszerű használat
Mīnusi
Semmi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD288 DVD mikro házimozi-rendszer
Izmantošanas datums 2021-08-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD288 DVD mikro házimozi-rendszer
Izmantošanas datums 2021-08-07