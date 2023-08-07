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Izbeigta ražošana

MCD288/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

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Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

"D" klases digitālais pastiprinātājs kvalitatīvam skaņas izpildījumam

"D" klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt "D" klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nedaudz vietas.

Kopējais 100 W RMS

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/08/2023

Magyarország

Magyarország

Kár, hogy nincs már hasonló a piacon

Szuper készülék. Gyönyörű hangzás, kompakt, helytakarékos kivitel. Zenehallgatásra is kiváló.

Plusi

Hangzás, méret, esztétikus kivitel, egyszerű használat

Mīnusi

Semmi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD288 DVD mikro házimozi-rendszer

Izmantošanas datums 2021-08-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD288 DVD mikro házimozi-rendszer

Izmantošanas datums 2021-08-07

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā