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Izbeigta ražošana

Komponentu DVD mikrosistēma

MCD710/12

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Zemās frekvences un augstās frekvences skaņas pastiprinājuma skaļums

Skaņu spektrā augstās un zemās frekvences ir relatīvi mazāk saklausāmas ar cilvēka ausi, it īpaši niecīgā skaļumā. Aktivizējot skaļuma funkciju, zemās frekvences un augstās frekvences skaņa tiks pastiprināta, lai jūs varētu baudīt līdzsvarotāku vispārējā skanējuma uztveri.

12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dabiskiem attēliem

12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dabiskiem attēliem

12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianses un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļuva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.

Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Atskaņojiet DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem

Philips atskaņotājs ir savienojams ar lielāko daļu tirdzniecībā pieejamo DVD disku un kompaktdisku. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD (RW) un CD ar attēliem – atskaņotājs spēj atskaņot tos visus. SVCD nozīmē "Super VideoCD". SVCD kvalitāte ir daudz augstāka nekā VCD, it īpaši daudz asāki attēli nekā VCD, tāpēc, ka izšķirtspēja ir augstāka. Ar DivX® atbalstu varat baudīt DivX® kodētos video. DivX datu nesēju formāts ir MPEG4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt apjomīgus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā