30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
MCD716/12
Neodīmija lentes augsto frekvenču skaļrunis ir vienpola augsto frekvenču skaļrunis, kas rada dinamisku un izteiksmīgu skaņu no priekšpuses. Tā ir funkcija, ko parasti pielieto augstas klases audio sistēmās, lai reproducētu skaņu ar izcilu precizitāti. Tradicionālajos konusa un kupola veida augsto frekvenču skaļruņos izmantots kustīgas spoles princips, savukārt vienpola neodīmija lentes augsto frekvenču skaļrunis rada augstās frekvences skaņu pilnā 180 grādu radiācijas sistēmā. Tas ievērojami palielina skaņas spektra platumu augstajās toņkārtās un izvērš vislabākās dzirdamības zonas, atskaņojot plašu, kristāldzidru un dabisku skaņu pat no kompaktajām audio sistēmām.
Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamas kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.
No komponentiem izstrādātajai mikro sistēmai komplektā nāk statīvs ar četrām trīsstūrveida kājiņām. Tas var novērst jebkādu vibrācijas, pārkaršanas un elektromagnētisko traucējumu (kādus ģenerē pastiprinātājs un CD ielādētājs) radītu audio frekvences izkropļojumu. Rezultāts ir vienmērīgas un izcilas skaņas atveide.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
3.7
no 5
3
Atsauksmes
Franko87
17/12/2013
Polska
Idealna wieża do luźnego grania
polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Morgtus
26/02/2013
Polska
Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu
Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Hlapicheva
23/08/2016
Hrvatska
cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati
Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 DVD, Hi-Fi sustav
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MCD716 DVD, Hi-Fi sustav